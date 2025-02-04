Μεξικό: Αρχίζει την ανάπτυξη 10.000 στρατιωτών στα σύνορα με τις ΗΠΑ

Το Μεξικό άρχισε σήμερα την ανάπτυξη 10.000 στρατιωτών στα σύνορα με τις Ηνωμένες Πολιτείες, όπως υποσχέθηκε χθες σε αντάλλαγμα για την αναστολή της απειλής της Ουάσινγκτον να επιβάλλει τελωνειακούς δασμούς 25% στα μεξικανικά προϊόντα, ανακοίνωσε η πρόεδρός του Κλαούντια Σέινμπαουμ.

«Έχουμε αρχίσει ήδη να στέλνουμε (τους στρατιώτες)», δήλωσε η πρόεδρος του Μεξικού κατά τη διάρκεια της πρωινής της συνέντευξης Τύπου.

Η αρχηγός του κράτους διευκρίνισε ότι οι στρατιώτες είχαν αναπτυχθεί εντός των Πολιτειών, οι οποίες «δεν έχουν τόσα προβλήματα ασφάλειας». «Πρόκειται για μια ανάπτυξη που δεν αφήνει την υπόλοιπη χώρα χωρίς ασφάλεια».

Ο μεξικανικός Τύπος κάνει λόγο από σήμερα το πρωί για την επιστράτευση στρατιωτών και μελών της Εθνοφρουράς προς διάφορες πόλεις στα σύνορα με τις Ηνωμένες Πολιτείες, όπως η Τιχουάνα και η Ματαμόρος.

Το Γαλλικό Πρακτορείο παρατήρησε επίσης σχεδόν 300 στρατιώτες στο αεροδρόμιο της Μέριντα, στη νότια Πολιτεία Γιουκατάν.

Τη Δευτέρα, οι δύο πρόεδροι ανακοίνωσαν σχεδόν ταυτόχρονα ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες ανέστειλαν για έναν μήνα την εφαρμογή των τελωνειακών δασμών, οι οποίοι πρόκειται να αυξήσουν κατά 25% την τιμή επί των εισαγωγών από το Μεξικό αρχής γενομένης από σήμερα.

Σε αντάλλαγμα, το Μεξικό δεσμεύτηκε να στείλει 10.000 στρατιώτες στα σύνορα με τις Ηνωμένες Πολιτείες «για να σταματήσουν τη ροή της φαιντανύλης (θανατηφόρου οπιοειδούς) και των παράτυπων μεταναστών» στις ΗΠΑ.

