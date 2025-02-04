Ρωσία κατά αύξησης των αμυντικών δαπανών στην Ευρώπη: «Έχουν μιλιταριστική προσέγγιση»

Το Κρεμλίνο υποστήριξε την Τρίτη ότι η δέσμευση των ηγετών της Ευρωπαϊκής Ένωσης να κάνουν περισσότερα για να ενισχύσουν την άμυνά τους αυξάνοντας τις δαπάνες βασίστηκε σε μια «εφήμερη απειλή» από τη Μόσχα, και ότι οι ευρωπαϊκές οικονομίες θα υποφέρουν ως αποτέλεσμα.



Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εκτιμά ότι απαιτούνται πρόσθετες επενδύσεις 500 δισ. ευρώ σε αμυντικές επενδύσεις κατά την επόμενη δεκαετία.



Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ αναφέρθηκε στο αποτέλεσμα μιας συνάντησης της ΕΕ τη Δευτέρα, η οποία έκανε επίσης λόγο για κάλυψη κενών στις στρατιωτικές δυνατότητες της ΕΕ.



Ο εκπρόσωπος του Πούτιν επέκρινε τις προτάσεις Ευρωπαίων πολιτικών για αύξηση του αμυντικού προϋπολογισμού. «Μια μιλιταριστική προσέγγιση κυριαρχεί πλέον στην Ευρώπη. Η Ευρώπη, διογκώνοντας τις στρατιωτικές δαπάνες, φέρνει την οικονομία της σε κατάσταση προ κρίσης» ισχυρίστηκε.

Ουκρανία

Ο Ντόναλντ Τραμπ, έχοντας εκφράσει την επιθυμία να πάρει σπάνιες γαίες από την Ουκρανία, πρότεινε στο Κίεβο να αγοράσει στρατιωτική βοήθεια με αυτόν τον τρόπο, δήλωσε ακόμα ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ.



«Θα ήταν καλύτερο για τις ΗΠΑ να μην παράσχουν καθόλου στρατιωτική βοήθεια στην Ουκρανία και να βοηθήσουν στον τερματισμό της σύγκρουσης» σημείωσε ο Ρώσος αξιωματούχος. Το Κρεμλίνο δεν έχει ακριβείς πληροφορίες για το τι εννοεί ο Τραμπ όταν μιλά για «σχέδια διευθέτησης στην Ουκρανία» τόνισε ακόμα ο Πεσκόφ.



