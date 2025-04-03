Λίγη ώρα μετά την ανακοίνωση παγκόσμιου εμπορικού πολέμων, μέσω των βαρύτατων δασμών που ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ - ιδίως σε βάρος της Ασίας και της ΕΕ – η πρόεδρος της Κομισιόν έκανε στην κάμερα μία δήλωση – διάγγελμα προς τους «Ευρωπαίους συμπολίτες της», με δραματικό ύφος.

Από τη Σαμαρκάνδη του Ουζμπεκιστάν, όπου κάνει επίσημη επίσκεψη, η πρόεδρος της Κομισιόν μίλησε για «ταραχώδεις εποχές», «χάος», για «αταξία» και είπε ότι πρέπει να «προετοιμαστούμε για τις αναπόφευκτες συνέπειες».

Η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν προειδοποίησε σε δραματικό τόνο για τις συνέπειες που θα έχουν οι δασμοί στην παγκόσμια οικονομία, στις επιχειρήσεις και στους καταναλωτές, ιδίως στις αγορές τους, στα φάρμακα, στις μεταφορές.

Όμως προσπάθησε να καθησυχάσει τους Ευρωπαίους για την οικονομική λαίλαπα που προβλέπεται να φέρουν οι παγκόσμιου δασμοί του Αμερικανού προέδρου.

«Η Ευρώπη έχει ότι χρειάζεται για να τα καταφέρει σε αυτή την καταιγίδα. Είμαστε σε αυτό μαζί. Αν παρασύρεις (πλήξεις) έναν, χτυπάς όλους μας. Γιαυτό θα συμπαρασταθούμε ο ένας στον άλλον. Η ενότητα είναι η δύναμή μας» είπε χαρακτηριστικά, εκτός των άλλων, η πρόεδρος της Κομισιόν.

«Η Ευρώπη διαθέτει τη μεγαλύτερη ενιαία αγορά στον κόσμο –450 εκατομμύρια καταναλωτές– που αποτελεί το ασφαλές λιμάνι μας σε ταραγμένους καιρούς. Και η Ευρώπη θα σταθεί στο πλευρό εκείνων που επηρεάζονται άμεσα» είπε ακόμα η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

Η πρόεδρος της Κομισιόν μίλησε ακόμη για μέτρα που έχουν ανακοινωθεί αλλά και νέα το επόμενο διάστημα, αφού προηγηθεί στρατηγικός διάλογος για να προστατευτούν βασικοί τομείς της αγοράς.

«Έχουμε ήδη ανακοινώσει νέα μέτρα για τη στήριξη των τομέων του χάλυβα και των αυτοκινήτων. Τώρα θα συγκαλέσουμε επίσης στρατηγικούς διαλόγους με τον τομέα του χάλυβα, της αυτοκινητοβιομηχανίας και του φαρμάκου. Και άλλοι θα ακολουθήσουν», είπε χαρακτηριστικά.

