Γαλλία: Είμαστε έτοιμοι για εμπορικό πόλεμο - Ο Τραμπ φέρεται σαν “άρχοντας του κόσμου”

Σφοδρή επίθεση, στον Αμερικανό πρόεδρο Τραμπ για τους δασμούς που ανακοίνωσε την Τετάρτη εξαπέλυσε το Παρίσι, προειδοποιώντας για χρήση του "ευρωπαϊκού μπαζούκα" στις Big Tech.

Ο Ντόναλντ Τραμπ συμπεριφέρεται σαν να είναι ο “άρχοντας του κόσμου”, με "ιμπεριαλιστικές τάσεις" τόνισε το πρωί η Γαλλίδα κυβερνητική εκπρόσωπος Σοφί Πριμά.

“Είμαστε έτοιμοι γι αυτόν τον εμπορικό πόλεμο” διεμήνυσε.

Η Γαλλία θα αντιδράσει μαζί με την Ευρώπη στους δασμούς Τραμπ, τονίστηκε. Η γαλλίδα αξιωματούχος επαναβεβαίωσε ότι μπορεί να στοχευτούν οι ψηφιακές υπηρεσίες (σ.σ Google, Meta κλπ) σε αντισταθμιστικούς δασμούς.

“Θα συνεχίσουμε να συζητούμε για τους δασμούς Τραμπ, πιθανότα θα υπάρξει μια πρώτη απάντηση στα μέσα Απριλίου, και μετά μια δεύτερη στα τέλη Απριλίου” σημείωσε.

“Είμαστε αρκετά σίγουροι ότι οι δασμοί Τραμπ θα έχουν υφεσιακό αντίκτυπο σε συγκεκριμένους κλάδους” επισήμανε.

Σε δηλώσεις της το πρωί η πρόεδρος της Κομισιόν Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν τόνισε μεταξύ άλλων ότι οι δασμοί των ΗΠΑ είναι μεγάλο πλήγμα για την παγκόσμια οικονομία και ότι οι συνέπειες θα είναι τρομερές για εκατομμύρια ανθρώπους. Η ΕΕ είναι «έτοιμη να απαντήσει» στους νέους αμερικανικούς δασμούς είπε ακόμα η φον ντερ Λάιεν.

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής τόνισε τον αντίκτυπο που θα έχουν οι δασμοί στους καταναλωτές και τις επιχειρήσεις, που συνήθως καταλήγουν να πληρώνουν το επιπλέον κόστος για τα αγαθά μετά την επιβολή τέτοιων μέτρων. «Θα γίνουν αμέσως αισθητά [από τους καταναλωτές, πλήττοντας ιδίως τους πιο ευάλωτους πολίτες», δήλωσε η ίδια, προσθέτοντας ότι «όλες οι επιχειρήσεις, μεγάλες και μικρές, θα υποφέρουν από την πρώτη ημέρα».

Σε άλλο σημείο ανέφερε «το κόστος της επιχειρηματικής δραστηριότητας με τις Ηνωμένες Πολιτείες θα αυξηθεί δραστικά», είπε. «Και επιπλέον, δεν φαίνεται να υπάρχει τάξη στην αταξία – καμία ξεκάθαρη πορεία στην πολυπλοκότητα και το χάος που δημιουργείται, καθώς πλήττονται όλοι οι μεγάλοι εμπορικοί εταίροι».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.