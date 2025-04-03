Ο απολογισμός των νεκρών από τον ισχυρό σεισμό που έπληξε τη Μιανμάρ την προηγούμενη εβδομάδα ξεπέρασε τις 3.000, ενώ εκατοντάδες άνθρωποι εξακολουθούν να είναι αγνοούμενοι, την ώρα που προβλέπονται ασυνήθιστες βροχοπτώσεις στη χώρα οι οποίες ενδέχεται να δυσχεράνουν το έργο της διάσωσης και της διανομής βοήθειας.

Χθες Τετάρτη η πρεσβεία της Ιαπωνίας στη Μιανμάρ ανακοίνωσε μέσω του Facebook ότι ο αριθμός των νεκρών έφτασε τους 3.003, ενώ άλλοι 4.515 άνθρωποι έχουν τραυματιστεί και 351 αγνοούνται.

Ο σεισμός των 7,7 βαθμών που έπληξε τη Μιανμάρ την Παρασκευή ήταν ο ισχυρότερος που έχει σημειωθεί στην περιοχή εδώ και έναν αιώνα.

Έξι περιοχές της χώρας είναι οι πλέον πληγείσες, με κτίρια να έχουν καταρρεύσει, ολόκληρες κοινότητες να έχουν ισοπεδωθεί και τους κατοίκους να έχουν μείνει χωρίς τρόφιμα, νερό και κατάλυμα.

«Έρχεται βροχή και ακόμη πάρα πολλοί άνθρωποι παραμένουν θαμμένοι»

Στο μεταξύ μετεωρολόγοι προειδοποιούν ότι από την Κυριακή και ως τις 11 Απριλίου αναμένονται ασυνήθιστες βροχοπτώσεις στη Μιανμάρ σε περιοχές που έχουν πληγεί ιδιαίτερα από τον σεισμό, όπως η Μάνταλεϊ, η Σαγκάινγκ και η Ναϊπιντάου.

«Έρχεται βροχή και ακόμη πάρα πολλοί άνθρωποι παραμένουν θαμμένοι» στα συντρίμμια δήλωσε διασώστης. «Και ειδικά στη Μάνταλεϊ, αν αρχίσει να βρέχει, οι άνθρωποι που είναι παγιδευμένοι θα πνιγούν, ακόμη κι αν είχαν επιβιώσει μέχρι τώρα», πρόσθεσε.

Οι βροχοπτώσεις θα δυσχεράνουν το έργο των εργαζόμενων στις υπηρεσίες αρωγής και τους διασώστες, οι οποίοι έχουν ήδη ζητήσει να αποκτήσουν πρόσβαση χωρίς εμπόδια σε όλες τις πληγείσες περιοχές της χώρας που σπαράσσεται από εμφύλιο πόλεμο.

Χθες το κρατικό τηλεοπτικό δίκτυο MRTV μετέδωσε ότι η χούντα κήρυξε κατάπαυση του πυρός στις επιχειρήσεις της κατά των ανταρτών, η οποία θα τεθεί σε ισχύ αμέσως και θα διαρκέσει 20 ημέρες. Στόχος να υποστηριχθούν οι προσπάθειες ανακούφισης από τις επιπτώσεις του σεισμού. Ωστόσο οι στρατιωτικοί προειδοποίησαν ότι θα απαντήσουν «με τον κατάλληλο τρόπο» σε περίπτωση που οι αντάρτες εξαπολύσουν επιθέσεις.

Ψάχνουν ακόμα τους παγιδευμένους εργάτες στον ουρανοξύτση

Σχεδόν μία εβδομάδα μετά τον σεισμό οι διασώστες στη γειτονική Ταϊλανδοί αναζητούν ακόμη επιζώντες κάτω από ένα βουνό συντρίμμια, μετά την κατάρρευση ενός υπό κατασκευή κτιρίου 30 ορόφων στη Μπανγκόκ.

Οι διασώστες χρησιμοποιούν μπουλντόζες και εκσκαφείς προσπαθώντας να σπάσουν 100 τόνους τσιμέντου για να εντοπίσουν τυχόν επιζώντες. Μέχρι στιγμής έχουν εντοπιστεί 15 εργάτες νεκροί, ενώ 72 εξακολουθούν να αγνοούνται.

Ο συνολικός αριθμός των νεκρών στην Ταϊλάνδη ανέρχεται σε 22.

Στο μεταξύ ο επικεφαλής της χούντας Μιν Αούνγκ Χλάινγκ θα μεταβεί σήμερα στη Μπανγκόκ για να συζητήσει την απάντηση στον σεισμό στο πλαίσιο της συνόδου της Πρωτοβουλίας του Κόλπου της Βεγγάλης για την Πολυκλαδική Τεχνική και Οικονομική Συνεργασία (Bimstec), στην οποία συμμετέχουν το Μπανγκλαντές, το Μπουτάν, η Ινδία, η Μιανμάρ, το Νεπάλ, η Σρι Λάνκα και η Ταϊλάνδη.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

