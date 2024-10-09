Λογαριασμός
Απίστευτη προσομοίωση για τον τυφώνα Μίλτον – Τα νερά θα φτάσουν τα 4,5 μέτρα - Βίντεο

Οι μετεωρολόγοι προειδοποιούν για καταρρακτώδεις βροχές και πλημμύρες, στον πιο καταστροφικό τυφώνα που θα πλήξει την πολιτεία εδώ και 100 χρόνια

Φλόριντα - τυφώνας Μίλτον

Για σκηνές αποκάλυψης ετοιμάζεται η Φλόριντα καθώς εκατομμύρια κάτοικοι εγκαταλείπουν τα σπίτια τους για να γλιτώσουν από τον τυφώνα Μίλτον, (Milton) τον πιο καταστροφικό που θα πλήξει την πολιτεία εδώ και 100 χρόνια. 

Οι μετεωρολόγοι προειδοποιούν για καταρρακτώδεις βροχές, ξαφνικές πλημμύρες, και ισχυρούς ανέμους. 

Στις περιοχές που θα βρεθούν στο επίκεντρο του τυφώνα Μίλτον το νερό μπορεί να φτάσει ακόμα και τα 4,5 μέτρα, καλύπτοντας τα πάντα. 

Δείτε την εντυπωσιακή προσομοίωση μετεωρολόγου αμερικανικού καναλιού. 

O Μίλτον αναμένεται ότι θα φτάσει στις ακτές της Φλόριντα αργά το βράδυ της Τετάρτης.

Αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε απόσταση περίπου 650 χιλιομέτρων νοτιοδυτικά της πόλης Τάμπα, με ανέμους ταχύτητας 260 χιλιομέτρων. 

O νέος τυφώνας αναμένεται να χτυπήσει τη Φλόριντα καθώς η κυβέρνηση των ΗΠΑ προειδοποιεί ότι οι προσπάθειες καθαρισμού όλων όσων άφησε πίσω της ο τυφώνας Helene μπορεί να πάρει και χρόνια. 

