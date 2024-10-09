O τυφώνας Milton αναμένεται ότι θα φτάσει στις ακτές της Φλόριντα αργά το βράδυ της Τετάρτης (τοπική ώρα) ως επικίνδυνος τυφώνας, σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση από το Εθνικό Κέντρο Κυκλώνων των ΗΠΑ (National Hurricane Center / NHC). Πρόκειται για μια από τις πιο ισχυρές καταιγίδες που σχηματίστηκαν στον Βόρειο Ατλαντικό τα τελευταία χρόνια αφού τοποθετείται στην κατηγορία 5 των ισχυρότερων τυφώνων αν και παρουσιάζει διακυμάνσεις.

Ο Milton θα μπορούσε να χτυπήσει κοντά στην πόλη Τάμπα, της οποίας η ευρύτερη μητροπολιτική περιοχή έχει πληθυσμό άνω των τριών εκατομμυρίων ανθρώπων. Αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε απόσταση περίπου 650 χιλιομέτρων νοτιοδυτικά της πόλης Τάμπα με ανέμους ταχύτητας 260 χιλιομέτρων, ανακοίνωσε το NHC με έδρα το Μαϊάμι.

Οι μετεωρολόγοι προειδοποιούν για καταρρακτώδεις βροχές, ξαφνικές πλημμύρες, ισχυρούς ανέμους και πιθανές καταιγίδες - που συμβαίνουν όταν το νερό κινείται προς την ενδοχώρα από την ακτή.

Ο πυρήνας του τυφώνα αναμένεται να περάσει πάνω από τη δυτική-κεντρική Φλόριντα, με μια μεγάλη καταιγίδα να αναμένεται κατά μήκος ενός τμήματος των ακτών της πολιτείας πριν πέσει στη ξηρά.

Οι κάτοικοι της Φλόριντα σπεύδουν να ολοκληρώσουν τις προετοιμασίες έκτακτης ανάγκης - ή απλώς εγκαταλείπουν τα σπίτια τους - καθώς ο τυφώνας τρέχει προς την ξηρά στον πολυπληθή κόλπο της Τάμπα.

Ο αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν προειδοποίησε τους ανθρώπους στη Φλόριντα την Τρίτη να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους ως «θέμα ζωής και θανάτου», ενώ η πολιτεία αναλαμβάνει τη μεγαλύτερη προσπάθεια εκκένωσης εδώ και χρόνια. Μιλώντας στον Λευκό Οίκο την Τρίτη, ο πρόεδρος Μπάιντεν είπε ότι η καταιγίδα μπορεί να είναι μια από τις χειρότερες στη Φλόριντα εδώ και έναν αιώνα.

«Εκκενώστε τώρα, τώρα, τώρα», τόνισε στους κατοίκους της Φλόριντα.

«Κατηγορία πέντε, είναι σαν ένας γιγάντιος ανεμοστρόβιλος που έρχεται εναντίον σου», είπε στο BBC ένας κάτοικος της πόλης Μπράντεντον στην ακτή του Κόλπου από το ξενοδοχείο στο οποίο έχει εκκενωθεί στο Κισίμι.

Ο κυβερνήτης Ρον Ντε Σάντις δήλωσε την Τρίτη ότι η Φλόριντα έχει προετοιμάσει δεκάδες καταφύγια έξω από τις ζώνες εκκένωσης για να βοηθήσει τους κατοίκους που έμειναν αποκλεισμένοι στον απόηχο της καταιγίδας «τέρας». Επίσης, είπε ότι η βενζίνη μεταφέρεται με φορτηγά σε πρατήρια και σταθμοί φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων έχουν επίσης αναπτυχθεί κατά μήκος των δρόμων για να διευκολυνθεί η εκκένωση.

Μεγάλες ουρές σχηματίζονται στα πρατήρια καυσίμων στη νότια Φλόριντα, καθώς ορισμένα πρατήρια άρχισαν να ξεμένουν από καύσιμα. Επίσης, ουρές σχηματίζονται και στα σούπερ μάρκετ με τους κατοίκους να τρέχουν να αγοράσουν τα απαραίτητα.

Οι κομητείες άρχισαν να εκδίδουν εντολές εκκένωσης από τη Δευτέρα, με τα διόδια να έχουν ανασταλεί στους δρόμους στη δυτική και κεντρική Φλόριντα.

Το κλείσιμο των σχολείων σε πολλές κομητείες ξεκίνησαν την Τρίτη. Τα αεροδρόμια της Τάμπα και του Ορλάντο ανακοίνωσαν ότι θα αναστείλουν τις πτήσεις μέχρι να περάσει η καταιγίδα.

Πού και πότε αναμένεται να χτυπήσει ο Mllton

O νέος τυφώνας αναμένεται να χτυπήσει τη Φλόριντα καθώς η κυβέρνηση των ΗΠΑ προειδοποιεί ότι οι προσπάθειες καθαρισμού όλων όσων άφησε πίσω της ο τυφώνας Helene μπορεί να πάρει και χρόνια. Πάνω από 12.000 κυβικά μέτρα συντριμμιών έχουν αφαιρεθεί στις πληγείσες περιοχές μέχρι στιγμής σε λιγότερο από δύο ημέρες, δήλωσαν αξιωματούχοι.

Timelapse flying by Hurricane Milton about 2 hours ago.



1/6400 sec exposure, 14mm, ISO 500, 0.5 sec interval, 30fps pic.twitter.com/p5wBlC95mx — Matthew Dominick (@dominickmatthew) October 8, 2024

Εκατοντάδες δρόμοι παραμένουν κλειστοί, εμποδίζοντας τις προσπάθειες αποστολής βοήθειας σε κοινότητες που έχουν πληγεί σοβαρά.

Ο Μπάιντεν διέταξε άλλους 500 στρατιώτες να αναπτυχθούν στη Βόρεια Καρολίνα. Τα στρατεύματα - που τώρα ανέρχονται συνολικά σε 1.500 - θα συνεργαστούν με χιλιάδες κυβερνητικούς εργάτες αρωγής και την Εθνική Φρουρά.

Οι καταστροφές στη Φλόριντα από τον τυφώνα Milton προβλέπεται ήδη ότι θα ξεπεράσουν τα 1 δισ. δολάρια, σύμφωνα με αξιωματούχο της NOAA (Εθνική Υπηρεσία Ωκεανών και Ατμόσφαιρας).

