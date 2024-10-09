Τουλάχιστον 7 άνθρωποι σκοτώθηκαν και αρκετοί άλλοι τραυματίστηκαν όταν ισραηλινός πύραυλος έπληξε χθες το βράδυ την πολυκατοικία που έμεναν στη Δαμασκό.

Μεταξύ των θυμάτων είναι και γυναίκες και παιδιά, σύμφωνα με το υπουργείο Άμυνας της Συρίας.

Πλάνα από τα συριακά κρατικά μέσα ενημέρωσης και χρήστες του Χ δείχνουν τμήματα του κτιρίου που καταστράφηκαν από την έκρηξη, με τα συντρίμμια να σκορπίζονται στη γύρω περιοχή.

Το Ισραήλ δεν σχολίασε αμέσως το χτύπημα, ενώ το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Sana, επικαλούμενο στρατιωτική πηγή, της Συρίας ανέφερε ότι τρεις πύραυλοι εκτοξεύτηκαν από την κατεύθυνση των υψωμάτων Γκολάν.

«Ο ισραηλινός στρατός εξαπέλυσε αεροπορική επίθεση με στόχο ένα κτίριο κατοικιών και καταστημάτων στην πυκνοκατοικημένη συνοικία Μαζέ, σκοτώνοντας επτά πολίτες», σύμφωνα με την ανακοίνωση του υπουργείου.

Σύμφωνα με πηγές από το Ισραήλ ωστόσο, οι IDF χτύπησαν κτίριο κοντά στην ιρανική πρεσβεία στη Δαμασκό, με στόχο αξιωματούχους του Ιράν και τον διοικητή της μονάδας 4400 της Χεζμπολάχ και Ιρανούς αξιωματούχους.

Τα σωστικά συνεργεία συνεχίζουν τις έρευνες για τον εντοπισμό επιζώντων στα χαλάσματα.

Από την πλευρά της, η ιρανική πρεσβεία στον Λίβανο διέψευσε ότι υπήρξαν Ιρανοί πολίτες που σκοτώθηκαν ή τραυματίστηκαν στο ισραηλινό χτύπημα στη Δαμασκό, ισχυρισμοί ωστόσο που δεν έχουν επαληθευτεί από ανεξάρτητες πηγές.

Πηγή: skai.gr

