Ένας Αφγανός συνελήφθη στην Οκλαχόμα ως ύποπτος για σχεδιασμό «τρομοκρατικής επίθεσης» ανήμερα των προεδρικών εκλογών, ανακοίνωσε χθες Τρίτη το υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ.

Ο 27χρονος Νασίρ Αχμάντ Ταουχέντι είχε εγκατασταθεί στην Οκλαχόμα μετά την άφιξή του στις ΗΠΑ, το 2021, με ειδική μεταναστευτική βίζα. Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, σχεδίαζε τρομοκρατική επίθεση εξ ονόματος της τζιχαντιστικής οργάνωσης Ισλαμικό Κράτος.

CRISIS AVERTED: Nasir Ahmad Tawhedi, 27, obtained firearms and ammunition to conduct a violent attack on U.S. soil, as well as taking a number of steps to prepare for the plot, authorities said. https://t.co/EOaES0nAXl pic.twitter.com/BEGNXISHc2 — Fox News (@FoxNews) October 9, 2024

Έως και 50 ειδικές μεταναστευτικές βίζες εκδίδονται ετησίως στις ΗΠΑ, στο πλαίσιο ενός προγράμματος που αφορά άτομα που έχουν εργαστεί για τις αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις ή έχουν απασχοληθεί ως μεταφραστές/διερμηνείς στο Ιράκ ή στο Αφγανιστάν.

Στο κατηγορητήριο δεν διευκρινίζεται εάν ο Ταουχέντι είχε απασχοληθεί ως μεταφραστής ή διερμηνέας στο Αφγανιστάν.

«Θα πεθαίναμε ως μάρτυρες»

Ο Ταουχέντι συνελήφθη τη Δευτέρα μαζί με έναν ανήλικο συνεργό του και κουνιάδος του, όταν συνάντησαν πράκτορες του FBI, από τους οποίους νόμιζαν ότι θα αγόραζαν δύο τυφέκια ΑΚ-47 και πυρομαχικά.

CRISIS AVERTED: Nasir Ahmad Tawhedi, 27, obtained firearms and ammunition to conduct a violent attack on U.S. soil, as well as taking a number of steps to prepare for the plot, authorities said. https://t.co/EOaES0nAXl pic.twitter.com/BEGNXISHc2 — Fox News (@FoxNews) October 9, 2024

Στην πρώτη κατάθεση μετά τη σύλληψή του, ο Ταουχέντι είπε ότι σχεδίαζε να εξαπολύσει επίθεση σε συγκεντρωμένο πλήθος και ότι ο ίδιος και ο συνεργός του ήταν αποφασισμένοι να πεθάνουν ως μάρτυρες.

Ο Ταουχέντι αναζητούσε πληροφορίες στο διαδίκτυο σχετικά με το πώς θα αποκτούσε πρόσβαση σε κάμερες παρακολούθησης στην πρωτεύουσα Ουάσινγκτον, αλλά και σε ποιες πολιτείες δεν απαιτείται άδεια για την απόκτηση πυροβόλου όπλου, σύμφωνα με το κατηγορητήριο.

Έδειξε επίιης ενδιαφέρον στις διαθέσιμες εικόνες από τις κάμερες στην περιοχή του Λευκού Οίκου και του Μνημείου του Ουάσινγκτον.

Ο αμερικανός υπουργός Δικαιοσύνης Μέρικ Γκάρλαντ διαβεβαίωσε πως θα συνεχιστούν οι προσπάθειες για την καταπολέμηση της απειλής για την εθνική ασφάλεια των ΗΠΑ που αντιπροσωπεύουν η τζιχαντιστική οργάνωση Ισλαμικό Κράτος και οι υποστηρικτές της. «Θα εντοπίσουμε, θα διερευνήσουμε και θα διώξουμε όσους επιδιώκουν να τρομοκρατήσουν τον αμερικανικό λαό», υπογραμμίζει σε δήλωσή του.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.