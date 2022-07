Φλόριντα: Σοκαριστικό βίντεο από το χτύπημα κεραυνού σε αυτοκίνητο

Το γύρο του διαδικτύου κάνει τις τελευταίες ώρες ένα συγκλονιστικό βίντεο στο οποίο καταγράφηκε το χτύπημα κεραυνού πάνω σε όχημα στη Φλόριντα.

While driving home near St. Petersburg, Fla. on Friday, Michaelle May Whalen captured a video of lightning striking a truck on the highway.



Meteorologists called the video capture the "most insane" and "most incredible" close-up lightning video ever.