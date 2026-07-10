Οι πολιτικές της κυβέρνησης Νετανιάχου δεν αποτελούν πρόβλημα μόνο για εμάς, ανέφερε στην εφημερίδα των ΗΑΕ The National News Χακάν Φιντάν.

«Οι πολιτικές του και η κυβέρνησή του αποτελούν βάρος για το Ισραήλ, βάρος για την περιοχή, βάρος και απειλή για τη διεθνή ασφάλεια» υποστήριξε ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών.

«Όπου κι αν πάτε, όλοι συμφωνούν ότι ο Νετανιάχου και οι πολιτικές του αποτελούν απειλή για τη διεθνή ασφάλεια και την οικονομική ασφάλεια» επέμεινε ο Τούρκος αξιωματούχος.

«Και νομίζω ότι και ο Τραμπ το καταλαβαίνει αυτό» πρόσθεσε.

Πηγή: skai.gr

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