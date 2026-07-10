Πέθανε η Γουόλι Φανκ: Η γυναίκα που περίμενε 60 χρόνια για να βρεθεί το Διάστημα

Υπάρχουν άνθρωποι που γράφουν ιστορία επειδή βρίσκονται στο σωστό μέρος τη σωστή στιγμή. Και υπάρχουν κι εκείνοι που τη γράφουν επειδή αρνήθηκαν να εγκαταλείψουν το όνειρό τους, ακόμη κι όταν ολόκληρο το σύστημα τους έκλεινε την πόρτα. Η Γουόλι Φανκ ανήκε αναμφίβολα στη δεύτερη κατηγορία.

Η ιστορία της Γουόλι Φρανκ αποτελεί ένα από τα πιο συγκινητικά κεφάλαια στην ιστορία της αεροπορίας και της διαστημικής εξερεύνησης.

Ήταν η πρωτοπόρος της αεροπορίας, η τελευταία επιζώσα των θρυλικών Mercury 13 και η γηραιότερη γυναίκα που ταξίδεψε ποτέ στο Διάστημα.

Η Φρανκ πέθανε την Τετάρτη 8 Ιουλίου σε ηλικία 87 ετών στο Γκρέιπβαϊν του Τέξας. Η είδηση του θανάτου της ανακοινώθηκε από τις τοπικές αρχές και επιβεβαιώθηκε από την Blue Origin, η οποία απέτισε φόρο τιμής σε μία γυναίκα που έγινε σύμβολο επιμονής και δικαίωσης.

«Μας θλίβει βαθιά ο θάνατος της Γουόλι Φανκ. Ήταν πρωτοπόρος με κάθε έννοια της λέξης. Μας τιμά που γίναμε μέρος του ταξιδιού της», ανέφερε η Blue Origin στο αποχαιρετιστήριο μήνυμά της.

Η γυναίκα που απέδειξε ότι ήταν έτοιμη για το Διάστημα, αλλά όχι για τη NASA της εποχής

Η ιστορία της Γουόλι Φανκ είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με μία από τις μεγαλύτερες αδικίες στην ιστορία της αμερικανικής διαστημικής εξερεύνησης.

Το 1961 ήταν η νεότερη από τις δεκατρείς γυναίκες που συμμετείχαν στο ιδιωτικό πρόγραμμα δοκιμών που αργότερα έγινε γνωστό ως Mercury 13.

Οι γυναίκες αυτές υποβλήθηκαν σχεδόν στις ίδιες εξαντλητικές ιατρικές και ψυχολογικές εξετάσεις με τους άνδρες αστροναύτες του προγράμματος Mercury της NASA.

Οι Mercury 13, στέκονται έξω από την εξέδρα εκτόξευσης 39Β κοντά στο διαστημικό λεωφορείο Discovery σε αυτή τη φωτογραφία από το 1995

Η Φανκ όχι μόνο πέρασε όλες τις δοκιμασίες, αλλά σε αρκετές από αυτές σημείωσε καλύτερες επιδόσεις ακόμη και από ορισμένους άνδρες αστροναύτες της εποχής. Σε μία από τις πιο διάσημες δοκιμές αισθητηριακής απομόνωσης παρέμεινε για περισσότερες από δέκα ώρες, καταγράφοντας τότε κορυφαία επίδοση.

Ωστόσο, η NASA δεν δεχόταν γυναίκες στο σώμα των αστροναυτών. Για να γίνει κάποιος υποψήφιος απαιτούνταν να είναι στρατιωτικός πιλότος δοκιμών, θέση που εκείνη την εποχή ήταν αποκλειστικά ανδρική.

Έτσι, η Γουόλι Φανκ και οι υπόλοιπες Mercury 13 δεν πέταξαν ποτέ. Όχι επειδή δεν ήταν αρκετά ικανές, αλλά επειδή ήταν γυναίκες.

Μία ζωή γεμάτη «πρώτες φορές»

Η απογοήτευση δεν την έκανε ποτέ να εγκαταλείψει την αεροπορία.

Αντίθετα, αφιέρωσε ολόκληρη τη ζωή της στις πτήσεις, σπάζοντας το ένα στερεότυπο μετά το άλλο.

Μεταξύ άλλων έγινε: η πρώτη γυναίκα εκπαιδεύτρια πτήσεων σε αμερικανική στρατιωτική βάση, η πρώτη γυναίκα επιθεωρήτρια της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας (FAA),

η πρώτη γυναίκα ερευνήτρια αεροπορικής ασφάλειας στο Εθνικό Συμβούλιο Ασφάλειας Μεταφορών (NTSB).

Παράλληλα εκπαίδευσε περισσότερους από 3.000 πιλότους, συγκεντρώνοντας πάνω από 19.000 ώρες πτήσης, ενώ άλλες πηγές ανεβάζουν το σύνολο της καριέρας της σε περισσότερες από 30.000 ώρες στον αέρα.

Η Γουόλι Φρανκ τη δεκαετία του 1960 ενώ επιβιβάζεται σε jet

Το όνειρο που πραγματοποιήθηκε στα 82 της χρόνια

Για περισσότερες από έξι δεκαετίες η Γουόλι Φανκ έλεγε πως δεν είχε πάψει ούτε μία ημέρα να πιστεύει ότι κάποτε θα έφτανε στο Διάστημα.

Η ευκαιρία ήρθε το καλοκαίρι του 2021. Ο Τζεφ Μπέζος την κάλεσε να συμμετάσχει στην πρώτη επανδρωμένη υποτροχιακή πτήση του πυραύλου New Shepard της Blue Origin.

Στις 20 Ιουλίου 2021, σε ηλικία 82 ετών, η Φανκ επιβιβάστηκε στο διαστημόπλοιο μαζί με τον ιδρυτή της Amazon και έγινε τότε ο γηραιότερος άνθρωπος που είχε ταξιδέψει ποτέ στο Διάστημα, καταρρίπτοντας το ρεκόρ του Τζον Γκλεν. Λίγους μήνες αργότερα το συγκεκριμένο ρεκόρ ξεπέρασε ο ηθοποιός Γουίλιαμ Σάτνερ, όμως η Φανκ διατηρεί μέχρι σήμερα τον τίτλο της γηραιότερης γυναίκας που έχει ταξιδέψει στο Διάστημα.

Ήταν επίσης η μοναδική από τις Mercury 13 που κατάφερε τελικά να πραγματοποιήσει το διαστημικό ταξίδι που όλες είχαν ονειρευτεί.

Η κληρονομιά της

Η ιστορία της Γουόλι Φανκ ξεπερνά κατά πολύ ένα διαστημικό ταξίδι διάρκειας μόλις δέκα λεπτών.

Έγινε σύμβολο της επιμονής απέναντι στις διακρίσεις, της μάχης των γυναικών για ίσες ευκαιρίες στην επιστήμη και της πεποίθησης ότι τα όνειρα δεν έχουν ημερομηνία λήξης. Χρειάστηκε να περιμένει σχεδόν εξήντα χρόνια για να δει από το παράθυρο ενός διαστημοπλοίου τη Γη από ψηλά.

Όταν επέστρεψε, χαμογελούσε σαν μικρό παιδί. «Θα πετάω μέχρι να πεθάνω», είχε πει κάποτε.

Και πράγματι, έφυγε έχοντας ήδη κατακτήσει τους ουρανούς που κάποτε της είχαν απαγορεύσει.



Πηγή: skai.gr

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