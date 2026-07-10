Αγώνας δρόμου Νετανιάχου για κρίσιμα νομοσχέδια πριν από τη διάλυση της Κνεσέτ

Καθώς πλησιάζει η αυτόματη διακοπή εργασιών της Κνεσέτ και οι κάλπες του Οκτωβρίου, η κυβέρνηση του Μπενιαμίν Νετανιάχου προωθεί πακέτο επτά νομοσχεδίων, καθένα εκ των οποίων αποτελεί κεντρική δέσμευση προς τα κόμματα του συνασπισμού.

Η προσπάθεια πυροδοτεί έντονη αντιπαράθεση με την αντιπολίτευση, που καταγγέλλει αποσπασματικές θεσμικές αλλαγές με προεκλογικό χαρακτήρα.

Ο πρωθυπουργός επιδιώκει να θωρακίσει τις εσωτερικές του συμμαχίες και να εισέλθει στην προεκλογική περίοδο από θέση ισχύος, παρά τις δημοσκοπήσεις που υποδεικνύουν ότι δυσκολεύεται να εξασφαλίσει πλειοψηφία. Το πολιτικό κλίμα παραμένει φορτισμένο, με τη δημόσια κριτική να εστιάζει στα κενά ασφαλείας που επέτρεψαν την επίθεση της 7ης Οκτωβρίου 2023.



Η σκιά της 7ης Οκτωβρίου πλανάται πάνω από την πολιτική σκηνή και τροφοδοτεί κάθε κοινοβουλευτικό ελιγμό. Το σχέδιο για «πολιτικά διορισμένη» ερευνητική δομή, που πέρασε ήδη την πρώτη ανάγνωση με εισηγητή τον βουλευτή του Λικούντ Αριέλ Κάλνερ, οξύνει τις γραμμές.

Η αντιπολίτευση έχει υποσχεθεί ότι, αν επικρατήσει, θα συστήσει πλήρως ανεξάρτητη κρατική εξεταστική επιτροπή. Στο μεταξύ, το νομοσχέδιο διάλυσης της 25ης Κνεσέτ, με εισηγητή τον Οφίρ Κατζ, πέρασε σε πρώτη ανάγνωση με συντριπτική πλειοψηφία, ορίζοντας εκλογικό παράθυρο από τις 8 Σεπτεμβρίου έως τις 20 Οκτωβρίουμ ένα χρονοδιάγραμμα που συμπιέζει ακόμη περισσότερο τις κοινοβουλευτικές αντοχές.



Η εξαίρεση των υπερορθόδοξων από τη θητεία



Η πιο «εκρηκτική» διάταξη παραμένει η θεσμική αναγνώριση της μακρόχρονης μελέτης της Τορά ως «ουσιώδους υπηρεσίας» προς το κράτος και το έθνος. Οι υπέρμαχοι υποστηρίζουν ότι κατοχυρώνει έναν ιστορικό ρόλο της χαρεδί κοινότητας.

Οι αντίπαλοι αντιτείνουν ότι παγιώνει άνιση μεταχείριση σε περίοδο που ο στρατός λειτουργεί υπό διαρκή επιχειρησιακή πίεση. Οι επικριτές προειδοποιούν ότι η θεσμοθέτηση μια τέτοιας εξαίρεσης θα βαθύνει τις κοινωνικές ανισορροπίες την ώρα που οι Ένοπλες Δυνάμεις επιχειρούν υπό διαρκή πίεση.

Ως αντάλλαγμα για τη στήριξη της απαλλαγής, τα υπερορθόδοξα κόμματα φέρονται διατεθειμένα να υπερψηφίσουν πρωτοβουλίες του Λικούντ, όπως η αναθεώρηση του πλαισίου στον οπτικοακουστικό τομέα.

Η κυβέρνηση μιλά για άνοιγμα στον ανταγωνισμό, ενώ η αντιπολίτευση προειδοποιεί για αυξημένο πολιτικό έλεγχο στα ΜΜΕ και διάβρωση της δημοσιογραφικής ανεξαρτησίας.



Ο ρόλος του Γενικού Εισαγγελέα



Παράλληλα προωθείται αλλαγή στο καθεστώς του Γενικού Εισαγγελέα/κυβερνητικού νομικού συμβούλου, με στόχο οι γνωμοδοτήσεις του να πάψουν να δεσμεύουν την εκτελεστική εξουσία. Οι αντίπαλοι του σχεδίου το καταγγέλλουν ως απόπειρα αποδυνάμωσης ενός κρίσιμου θεσμικού αντίβαρου.

Στο τραπέζι βρίσκεται και η ανατροπή μεταρρύθμισης της προηγούμενης κυβέρνησης που είχε περιορίσει το μονοπώλιο των ραβίνων στην παροχή πιστοποιητικών κοσέρ. Κίνηση που ερμηνεύεται ως σαφής παραχώρηση στο κόμμα Shas.



Ο αρχηγός της αντιπολίτευσης, Γιαΐρ Λαπίντ, προαναγγέλλει θεσμική «άμυνα» στην Ολομέλεια, δηλώνοντας πως στόχος είναι η παρεμπόδιση της έγκρισης νομοθετημάτων που «υπηρετούν μόνο τη διάσωση του συνασπισμού».



Για τον Νετανιάχου, ο νομοθετικός μαραθώνιος είναι δίκοπο μαχαίρι. Από τη μια, του επιτρέπει να επιδείξει αποτελεσματικότητα απέναντι στους εταίρους του και να προσέλθει στις κάλπες έχοντας παραδώσει χειροπιαστές ρυθμίσεις. Από την άλλη, κάθε παραχώρηση στους χαρεδί εταίρους του ενδέχεται να κοστίσει στο κέντρο, όπου η κοινωνική κόπωση από την ασυμμετρία στις υποχρεώσεις θητείας είναι διάχυτη.

Πηγή: skai.gr

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