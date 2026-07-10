Το αμερικανικό Κογκρέσο δεν προχώρησε τελικά στην αναστολή της πώλησης κινητήρων F110 προς την Τουρκία, εξέλιξη που επιτρέπει στην Άγκυρα να συνεχίσει το πρόγραμμα ανάπτυξης του εγχώριου μαχητικού αεροσκάφους KAAN. Την πληροφορία μεταδίδουν οι φιλοκυβερνητικές τουρκικές εφημερίδες Hurriyet και Yeni Safak.

Η αμερικανική κυβέρνηση είχε ενημερώσει επισήμως το Κογκρέσο στις 24 Ιουνίου για την προτεινόμενη πώληση, ενεργοποιώντας την προβλεπόμενη 15ήμερη περίοδο κοινοβουλευτικού ελέγχου που ισχύει για τις χώρες-μέλη του ΝΑΤΟ.

Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, 9 Δημοκρατικοί βουλευτές, με επικεφαλής την Ντίνα Τάιτους, κατέθεσαν κοινό ψήφισμα με στόχο να αποτραπεί η μεταφορά αμυντικού εξοπλισμού, υπηρεσιών και τεχνικής υποστήριξης προς την Τουρκία.

Ωστόσο, το ψήφισμα δεν εισήχθη ποτέ προς συζήτηση και ψηφοφορία ούτε στη Βουλή των Αντιπροσώπων ούτε στη Γερουσία πριν από τη λήξη της προθεσμίας στις 9 Ιουλίου. Ως αποτέλεσμα, η διαδικασία της πώλησης συνεχίζεται χωρίς να απαιτείται περαιτέρω κοινοβουλευτική έγκριση.

Σύμφωνα με τον τουρκικό Τύπο, μεταξύ όσων υπέγραψαν το ψήφισμα ήταν γνωστοί επικριτές των αμερικανικών εξοπλιστικών συμφωνιών με την Άγκυρα, όπως οι Μπραντ Σέρμαν, Κρις Πάππας και Τζιμ ΜακΓκόβερν, οι οποίοι είχαν αντιταχθεί και στην πώληση των F-16 στην Τουρκία.

Παρά τις αντιδράσεις, το ψήφισμα δεν συγκέντρωσε την απαιτούμενη πολιτική υποστήριξη ώστε να προχωρήσει στη νομοθετική διαδικασία.

Πώς λειτουργεί η διαδικασία στις ΗΠΑ

Βάσει της αμερικανικής νομοθεσίας, κάθε μεγάλη εξοπλιστική συμφωνία με ξένη χώρα κοινοποιείται στο Κογκρέσο, το οποίο έχει συγκεκριμένο χρονικό διάστημα για να την εξετάσει.

Στην περίπτωση συμμάχων του ΝΑΤΟ, όπως η Τουρκία, η περίοδος αυτή είναι 15 ημέρες. Αν κάποιο μέλος του Κογκρέσου επιδιώξει να μπλοκάρει τη συμφωνία, απαιτείται η έγκριση σχετικού κοινού ψηφίσματος και από τα δύο νομοθετικά σώματα, καθώς και η υπογραφή του Προέδρου των ΗΠΑ.

Οι τουρκικές εφημερίδες επισημαίνουν ότι ακόμη και αν το ψήφισμα είχε εγκριθεί από το Κογκρέσο, ο Ντόναλντ Τραμπ δύσκολα θα το υπέγραφε, δεδομένης της στάσης που έχει επιδείξει υπέρ της αμυντικής συνεργασίας με την Άγκυρα. Για την ανατροπή ενδεχόμενου προεδρικού βέτο θα απαιτούνταν πλειοψηφία δύο τρίτων, κάτι που δεν υπήρχε.

Πηγή: skai.gr

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