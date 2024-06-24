Δηλώσεις για τις απειλές της Χεζμπολάχ απέναντι στην Κύπρο πραγματοποίησε ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών Χακάν Φιντάν, όπως μεταδίδει ο ανταποκριτής του ΣΚΑΪ στην Κωνσταντινούπολη, Μανώλης Κωστίδης.

Αναλυτικά η δήλωση του ΥΠΕΞ της Τουρκίας, Χακάν Φιντάν:

Βρισκόμαστε αντιμέτωποι με μεγάλη απειλή και κίνδυνο επέκτασης της σύγκρουσης. Όσο συνεχίζεται η γενοκτονία εκ μέρους του Ισραήλ, αυτός ο κίνδυνος θα συνεχιστεί, το έχουμε υπογραμμίσει από την αρχή. Και τώρα, ειδικά, τη στιγμή που ο Λίβανος έρχεται στο προσκήνιο, οι παράγοντες στον Λίβανο απειλούν την ‘Ελληνοκυπριακή Διοίκηση της Νότιας Κύπρου’. Αυτοί λειτουργούν ως προάγγελλοι. [...]

Για το θέμα της Κύπρου, προειδοποιούσαμε από την αρχή τους Ευρωπαίους και περιφερειακούς παράγοντες, ιδιαίτερα την ‘Ελληνοκυπριακή Διοίκηση της Νότιας Κύπρου’. Αυτό το μέρος έχει μετατραπεί σε κέντρο επιχειρήσεων... Μετά τις 7 Οκτωβρίου, μετά τις πρώτες επιχειρήσεις που ξεκίνησε το Ισραήλ, βλέπουμε σε αναφορές υπηρεσιών πληροφοριών ότι η ‘Ελληνοκυπριακή Διοίκηση της Νότιας Κύπρου’ έχει γίνει βάση που χρησιμοποιείται από ορισμένες χώρες, ειδικά σε επιχειρήσεις κατά της Γάζας. Δηλαδή πτήσεις συλλογής πληροφοριών και στρατιωτικές πτήσεις πραγματοποιούνται συνεχώς από εκεί για τη Γάζα. Όταν θέσαμε το θέμα στην ατζέντα, ανακήρυξαν αίφνης αυτό το μέρος ως βάση υλικοτεχνικής υποστήριξης για τη Γάζα. Και τότε είπαμε ότι αυτή η βάση υλικοτεχνικής υποστήριξης συνιστά προφανώς μια δραστηριότητα που αποκρύπτει το γεγονός ότι πρόκειται στην πραγματικότητα για μια στρατιωτική βάση.

Το γεγονός ότι αυτός ο τόπος και τα ελληνικά νησιά χρησιμοποιούνται για επιχειρήσεις στη Μέση Ανατολή δεν θα ωφελήσει ούτε την ‘Ελληνοκυπριακή Διοίκηση’ ούτε την Ελλάδα. Η συμβουλή μας, αυτό που είπαμε στους Έλληνες, είναι ‘μείνετε μακριά από αυτά τα θέματα’, γιατί όταν εμπλακείτε με αυτόν τον τρόπο στους εν εξελίξει πολέμους στη Μέση Ανατολή, αν γίνετε μέρος αυτών, θα έρθει η φωτιά και θα σας βρει. Και είμαστε κι εμείς στην ίδια γεωγραφία, οπότε [η φωτιά] θα έρθει και θα μας βρει. Ως εκ τούτου, μεταφέρουμε στους αρμόδιους συνομιλητές μας χωρίς να διστάζουμε καθόλου τα συμπεράσματα που έχουμε αντλήσει από παρατηρήσεις που κάνουμε βάσει δεδομένων. Αυτοί εμπλέκονται επίσης σε διάφορα, ωστόσο όλοι οι περιφερειακοί παράγοντες πρέπει να αντιληφθούν ότι υπάρχει έντονη στρατιωτικοποίηση εκεί, και θα πρέπει να αποτραπεί η πιθανότητα να συμβεί κάτι εδώ στην περιοχή.

