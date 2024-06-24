Λευκωσία: Η Κύπρος δεν έχει αποτελέσει και δεν θα αποτελέσει μέρος της κρίσης στην Μέση Ανατολή

Tην αποφυγή διάχυσης της κρίσης στην Μέση Ανατολή και ειδικά στον Λίβανο και την πλήρη υποστήριξη της Κύπρου στις εντατικές διπλωματικές προσπάθειες των ΗΠΑ και της Γαλλίας υπογράμμισε ο Κύπριος υπουργός Εξωτερικών Κωνσταντίνος Κόμπος στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων στο Λουξεμβούργο.

Όπως επισημαίνει σχετική ανακοίνωση, τόνισε ότι οποιεσδήποτε εμπρηστικές δηλώσεις με στόχο την περαιτέρω κλιμάκωση και την αποσταθεροποίηση στην περιοχή είναι καταδικαστέες και ότι η Κύπρος δεν έχει αποτελέσει και δεν θα αποτελέσει μέρος της κρίσης. Επίσης, επισήμανε ότι η Κύπρος υποστηρίζει την εφαρμογή του σχεδίου του Αμερικανού Προέδρου και ειδικότερα του Ψηφίσματος 2735 του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών, καλώντας όλα τα μέρη να εργαστούν για τη δημιουργία προϋποθέσεων που θα οδηγήσουν στην έναρξη μιας ειρηνευτικής διαδικασίας.

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης για την Ουκρανία, ο Κωνσταντίνος Κόμπος εξέφρασε την αλληλεγγύη της Κύπρου στο Κίεβο υπογραμμίζοντας ότι η ΕΕ θα πρέπει να λάβει όλες τις αποφάσεις που απαιτούνται, ούτως ώστε η στήριξη της ΕΕ να συνεχιστεί για όσο χρειάζεται με εύρωστο και προβλέψιμο τρόπο. Παράλληλα, χαιρέτισε την έγκριση του 14ου πακέτου κυρώσεων από το Συμβούλιο, υπογραμμίζοντας ότι θα πρέπει να ενισχυθεί σημαντικά το πλαίσιο για την αντιμετώπιση της παράκαμψης των κυρώσεων.

Σε σχέση με τα Δυτικά Βαλκάνια, ο υπουργός εξωτερικών της Κύπρου εξέφρασε την σταθερή δέσμευση και στήριξη της Κύπρου στην ενταξιακή πορεία των εταίρων των Δυτικών Βαλκανίων και ενθάρρυνε για την πλήρη ευθυγράμμιση τους με τους στόχους και τις αποφάσεις της ΕΕ στο πλαίσιο της Κοινής Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφάλειας της ΕΕ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

