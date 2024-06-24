Το Στέιτ Ντιπάρτμεντ χαρακτήρισε σήμερα «σοκαριστικό» το βίντεο που δείχνει έναν τραυματισμένο Παλαιστίνιο δεμένο πάνω στο καπό ενός ισραηλινού στρατιωτικού οχήματος, με το αμερικανικό ΥΠΕΞ να προτρέπει σε ταχεία έρευνα του συμβάντος για να λογοδοτήσουν οι υπεύθυνοι.

«Είδαμε αυτό το βίντεο, ήταν σοκαριστικό. Αυτό που έγινε ήταν απολύτως απαράδεκτο. Οι άνθρωποι δεν πρέπει ποτέ να χρησιμοποιούνται ως ανθρώπινες ασπίδες. Οι IDF (ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις) θα πρέπει να διερευνήσουν γρήγορα τι συνέβη, να καταστήσουν ανθρώπους υπόλογους», δήλωσε ο εκπρόσωπος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ, Μάθιου Μίλερ σε συνέντευξη Τύπου.

Το Σάββατο, Ισραηλινοί στρατιώτες έδεσαν έναν τραυματισμένο Παλαιστίνιο στο καπό ενός στρατιωτικού οχήματος στη διάρκεια επιδρομής σύλληψης στην κατεχόμενη πόλη Τζενίν στη Δυτική Όχθη.

Το βίντεο επαληθεύτηκε από το Reuters.

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι οι στρατιώτες παραβίασαν το στρατιωτικό πρωτόκολλο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

