Ντόναλντ Τραμπ, ο μάστορας: Θέλει να πάρει τον έλεγχο της Γάζας και να την μετατρέψει σε Ριβιέρα

Της Αθηνάς Παπακώστα

Ο Ντόναλντ Τραμπ είχε μία ιδέα: οι Ηνωμένες Πολιτείες να πάρουν τον έλεγχο της Λωρίδας της Γάζας και να τη μετατρέψουν στη… Ριβιέρα της Μέσης Ανατολής. Σύμφωνα μάλιστα με τον ίδιο, η Γάζα θα είναι ένα μέρος γεμάτο από χιλιάδες θέσεις εργασίας και ευκαιρίες που θα κατοικείται από πολίτες του κόσμου, συμπεριλαμβανομένων Ισραηλινών και ίσως από ορισμένους Παλαιστίνιους. Οι περισσότεροι, όμως, που ζουν εκεί εδώ και δεκαετίες, για τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών, θα πρέπει να έχουν φύγει, για πάντα.

Με τίτλους όπως «σοκαριστική ανακοίνωση Τραμπ» τα διεθνή Μέσα Ενημέρωσης και όσοι από τους δημοσιογράφους τους στάθηκαν στην ασφυκτικά γεμάτη αίθουσα του Λευκού Οίκου προσπαθούν να συνέλθουν από τα όσα ακούστηκαν κατά την κοινή συνέντευξη Τύπου που παραχώρησαν ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών και ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Όπως σημειώνουν, ο Ντόναλντ Τραμπ υπήρξε κάτι παραπάνω από πιστός στον απρόβλεπτο και υπερβολικό χαρακτήρα του χθες το βράδυ. Εξηγούν πως κανείς δεν φανταζόταν πως ο Αμερικανός πρόεδρος, που λίγες ώρες πριν, χαρακτήριζε τη Γάζα ως μία «ζώνη υπό κατεδάφιση» θα έφτανε μέχρι το σημείο να ανακοινώσει πως η Ουάσιγκτον θα μπορούσε να πάρει τον έλεγχο αυτής και μάλιστα εκτοπίζοντας όλους τους Παλαιστίνιους. Μία ανακοίνωση, λένε, άνευ προηγουμένου ακόμη και για τα δεδομένα στα οποία ο Ντόναλντ Τραμπ μας έχει συνηθίσει.

Για τον ίδιο οι ιδέες του τυγχάνουν ευρείας υποστήριξης. Ωστόσο, στη Μέση Ανατολή δεν φαίνεται να συμφωνεί κανείς πλην του Ισραήλ, με την Αίγυπτο, την Ιορδανία και τη Σαουδική Αραβία να έχουν ήδη καταδικάσει τις σχετικές ανακοινώσεις. Αναλυτές δε αναρωτιούνται «εάν σοβαρολογεί» με ορισμένους εξ αυτών να απαντούν πως «με τον Ντόναλντ Τραμπ δύσκολα μπορεί κανείς να γνωρίζει».

Ο Αμερικανός πρόεδρος, ο οποίος πριν από μερικές εβδομάδες απειλούσε τον Παναμά και τη Γροιλανδία, μετονόμαζε τον Κόλπο του Μεξικού και καλούσε τον Καναδά να γίνει η 51η Πολιτεία της χώρας του, συμπεριέλαβε και τη Γάζα στις επεκτατικές του βλέψεις. Ισχυριζόμενος, μάλιστα, πως θα μπορούσε αυτή να καταστεί η «Ριβιέρα της Μέσης Ανατολής», δεν απέκλεισε και την αποστολή αμερικανικών στρατευμάτων σε αυτό το σημείο στον χάρτη για την επίτευξη του οράματός του, όπως επίσης το χαρακτήρισε.

«Εάν καταστεί αναγκαίο θα πάρουμε τον έλεγχο αυτής της έκτασης, θα την αναπτύξουμε, θα δημιουργήσουμε χιλιάδες θέσεις εργασίας και αυτό θα είναι κάτι για το οποίο ολόκληρη η Μέση Ανατολή θα μπορεί να είναι υπερήφανη», είπε και υποστηρίζοντας πως οι Παλαιστίνιοι θα μπορούσαν να ζήσουν τη ζωή τους «ειρηνικά και αρμονικά» οπουδήποτε αλλού ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών επέμεινε πως η Ουάσιγκτον, αναλαμβάνοντας τον έλεγχο του παλαιστινιακού θύλακα, «θα είναι υπεύθυνη για την εξουδετέρωση όλων των επικίνδυνων βομβών που δεν έχουν εκραγεί και άλλων όπλων στην περιοχή».

«Ο μοναδικός λόγος που οι Παλαιστίνιοι θέλουν να επιστρέψουν πίσω στη Γάζα είναι πως δεν έχουν άλλη εναλλακτική», υπογράμμισε σχετικά επαναλαμβάνοντας πως «αυτή τη στιγμή είναι ένας χώρος κατεδάφισης. Πρακτικά κάθε κτίριο έχει πέσει».

Οι εν λόγω ανακοινώσεις Τραμπ ακολούθησαν των δηλώσεών του νωρίτερα πριν την έναρξη της συνάντησης για τη μόνιμη εγκατάσταση των περίπου 2 εκατομμυρίων Παλαιστινίων που ζουν στη Λωρίδα της Γάζας σε άλλες χώρες.

Πιο συγκεκριμένα είχε ήδη καλέσει την Ιορδανία, την Αίγυπτο και άλλα αραβικά έθνη να δεχθούν Παλαιστινίους προσθέτοντας ότι δεν έχουν άλλη επιλογή πέρα από την εγκατάλειψη της Γάζας, κάτι το οποίο όμως έχουν απορρίψει κατηγορηματικά με τη Σαουδική Αραβία που ξεκαθαρίζει ότι δεν θα αποκτήσει διπλωματικές σχέσεις με το Ισραήλ εάν δεν υπάρξει δημιουργία Παλαιστινιακού κράτους.

Φυσικά, ο Αμερικανός πρόεδρος απέφυγε να περιγράψει λεπτομερώς πώς κάτι τέτοιο θα μπορούσε να καταστεί εφικτό με την πρότασή του από τη μία να ικανοποιεί τους ακροδεξιούς της κυβέρνησης Νετανιάχου και από την άλλη να έρχεται σε πλήρη αντίθεση με τη στάση που τηρούσε και ο τέως πρόεδρος των ΗΠΑ, Τζο Μπάιντεν αλλά και οι πρώην πρόεδροι Μπαράκ Ομπάμα και Τζορτζ Μπους ο νεότερος, οι οποίοι τασσόταν υπέρ της λύσης των δύο κρατών.

Δίχως δε να απαντά και στο ερώτημα για το πώς και με ποια εξουσία οι Ηνωμένες Πολιτείες θα μπορούσαν να ελέγχουν τη Γάζα και να την καταλάβουν μακροπρόθεσμα, ο Τραμπ υπογράμμιζε πως ηγέτες της περιοχής «λατρεύουν την ιδέα οι Ηνωμένες Πολιτείες να κατέχουν αυτό το κομμάτι γης» καθώς κατ’ αυτόν τον τρόπο θα μπορούσε η σταθερότητα να επιστρέψει «σε αυτό το μέρος και ίσως σε ολόκληρη τη Μέση Ανατολή».

Για τον ίδιο η Γάζα σήμερα «συμβολίζει τον θάνατο και την καταστροφή», ενώ απαντώντας στην ερώτηση «ποιος θα έμενε εκεί» σύμφωνα με το σχέδιό του, ο Αμερικανός πρόεδρος είπε ότι θα μπορούσε να καταστεί το σπίτι των «ανθρώπων του κόσμου».

Για τον ίδιο τον Νετανιάχου που στεκόταν δίπλα του ο Ντόναλντ Τραμπ είναι «ο πιο σπουδαίος φίλος που είχε το Ισραήλ ποτέ στον Λευκό Οίκο» τονίζοντας ότι «αξίζει να δώσουμε προσοχή σε αυτή την ιδέα» προσθέτοντας πως αυτή «θα μπορούσε να αλλάξει την Ιστορία».

Από την πλευρά της η Χαμάς ήδη απέρριψε την πρόταση Τραμπ. Κάνοντας λόγο για μία «συνταγή χάους», ξεκαθάρισε πως ο λαός της Γάζας δεν θα επιτρέψει τέτοια σχέδια να υλοποιηθούν. Συγχρόνως, όπως σημειώνουν και αναλυτές, με την ιδέα Τραμπ θα συμφωνήσουν δύσκολα και οι δυτικοί του σύμμαχοι και εταίροι, καθώς ο καταναγκαστικός εκτοπισμός του Παλαιστινιακού λαού θα αποτελούσε παραβίαση του διεθνούς δικαίου.

