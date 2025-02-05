ΗΠΑ: Σε αργία όλοι οι εργαζόμενοι της υπηρεσίας Διεθνούς Ανάπτυξης, με απόφαση του Μασκ

Το σύνολο του προσωπικού της αμερικανικής υπηρεσίας Διεθνούς Ανάπτυξης (USAID) - ο μεγαλύτερος δωρητής ανθρωπιστικής βοήθειας παγκοσμίως - θα τεθεί σε αργία από την Παρασκευή, ενώ θα ανακληθούν χιλιάδες εργαζόμενοι που βρίσκονται στο εξωτερικό, σύμφωνα με έγγραφο που ανήρτησε χθες, Τρίτη, το βράδυ η υπηρεσία στον ιστότοπό της.

Ήδη δεκάδες υψηλόβαθμα στελέχη της USAID έχουν τεθεί σε αργία, ενώ έχει αποκλειστεί στους εργαζόμενους η πρόσβαση στην έδρα της υπηρεσίας στην Ουάσινγκτον.

Σε μια πρωτοφανή κίνηση, ο πιο πλούσιος άνθρωπος του κόσμου, ο Ίλον Μασκ, στον οποίο έχει αναθέσει ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ να «νοικοκυρέψει» τις ομοσπονδιακές υπηρεσίες, δήλωσε τη Δευτέρα ότι η USAID «θα κλείσει».

«Την Παρασκευή 7 Φεβρουαρίου στις 23:59 (τοπική ώρα- 06:59 ώρα Ελλάδας το Σάββατο) όλο το προσωπικό που εργάζεται για την USAID θα τεθεί σε αργία παγκοσμίως», ανέφερε η υπηρεσία στην ανακοίνωση που έχει αναρτηθεί στον ιστότοπό της, ο οποίος έχει τεθεί εκτός λειτουργίας από το Σάββατο.

Κάποιοι εργαζόμενοι «αρμόδιοι για τη λειτουργία κρίσιμων αποστολών (… ) και ειδικών προγραμμάτων» εξαιρούνται από την απόφαση.

Για το προσωπικό της USAID που βρίσκεται στο εξωτερικό η Ουάσινγκτον σχεδιάζει, σε συνεργασία με το Στέιτ Ντιπάρτμεντ, να καταβάλει χρήματα για την επιστροφή τους στις ΗΠΑ μέσα σε 30 ημέρες, επεσήμανε η ανακοίνωση.

«Σας ευχαριστούμε για τις υπηρεσίες σας», κατέληγε.

Η απόφαση έχει προκαλέσει σοκ στην υπηρεσία, που διαχειρίζεται έναν προϋπολογισμό περισσότερων από 40 δισεκ. δολαρίων, ο οποίος προορίζεται για την παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας και ανάπτυξης σε όλο τον κόσμο.

Στην USAID εργάζονται περίπου 10.000 άνθρωποι, τα δύο τρίτα από τους οποίους βρίσκονται στο εξωτερικό, σύμφωνα με το Congressional Research Service, ένα ανεξάρτητο όργανο του αμερικανικού Κογκρέσου.

Ρούμπιο: «Η χώρα δεν κάνει φιλανθρωπίες»

«Ο Τραμπ ζήτησε ήδη από τις 20 Ιανουαρίου, αμέσως μετά την ορκωμοσία του στην προεδρία των ΗΠΑ, να παγώσει σχεδόν το σύνολο της ανθρωπιστικής βοήθειας που παρέχει η Ουάσινγκτον σε όλο τον κόσμο μέσω της USAID, στο πλαίσιο της πολιτικής του «η Αμερική πρώτα», προκαλώντας σοκ στις ανθρωπιστικές οργανώσεις.

Παράλληλα ζήτησε από τον Μασκ, ο οποίος έχει χαρακτηρίσει τη USAID «εγκληματική οργάνωση», να μειώσει τον προϋπολογισμό της υπηρεσίας.

Τη Δευτέρα ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο τόνισε ότι η χώρα δεν κάνει «φιλανθρωπίες», εξηγώντας ότι έχει τεθεί προσωρινά επικεφαλής της USAID και κατηγορώντας το προσωπικό της ότι «δεν είναι διατεθειμένο να απαντήσει σε απλές ερωτήσεις» για τα προγράμματα της υπηρεσίας.

Με επιστολή του ενημέρωσε το Κογκρέσο για την αναδιάρθρωση της USAID, επισημαίνοντας ότι κάποιες υπηρεσίες της ενδέχεται να απορροφηθούν από το Στέιτ Ντιπάρτμεντ και άλλες να καταργηθούν.

Η δράση της USAID

Με βάση τη νομοθεσία για την ίδρυσή της, την οποία ψήφισε το Κογκρέσο το 1961, η USAID είναι ανεξάρτητος οργανισμός. Κατά συνέπεια ο Αμερικανός πρόεδρος δεν έχει τη δικαιοδοσία να την καταργήσει χωρίς την έγκριση του Κογκρέσου.

Η USAID είναι ο μεγαλύτερος δωρητής ανθρωπιστικής βοήθειας παγκοσμίως. Το οικονομικό έτος 2023 οι ΗΠΑ προσέφεραν 72 δισεκ. δολάρια βοήθειας σε όλο τον κόσμο, σε προγράμματα που κάλυπταν υπηρεσίες υγείας για γυναίκες, πρόσβαση σε καθαρό νερό, θεραπείες για τον ιό HIV/AIDS, ενεργειακή ασφάλεια και αντιμετώπιση της διαφθοράς. Το 2024 η υπηρεσία προσέφερε το 42% του συνόλου της ανθρωπιστικής βοήθειας που καταγράφεται από τον ΟΗΕ.

