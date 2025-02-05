Συγκλονιστική είναι η μαρτυρία μαθήτριας στο εκπαιδευτικό κέντρο στη Σουηδία για τις στιγμές κατά την πολύνεκρη επίθεση στο σχολείο Risbergska στο Orebro.

«Ένας δίπλα μου πυροβολήθηκε στον ώμο. Αιμορραγούσε πολύ. Όταν κοίταξα πίσω μου, είδα τρεις ανθρώπους στο πάτωμα να αιμορραγούν», είπε η Marwa, μιλώντας στο TV4 Sweden.

«Όλοι ήταν τόσο σοκαρισμένοι», συνέχισε προσθέτοντας ότι μαζί με έναν φίλο της προσπάθησαν να βοηθήσουν τον τραυματία τυλίγοντας ένα σάλι γύρω από τον ώμο του άνδρα «για να μην αιμορραγεί τόσο πολύ».

Η δασκάλα Lena Warenmark μιλώντας στο σουηδικό δημόσιο ραδιόφωνο είπε ότι άκουσε περίπου 10 πυροβολισμούς κοντά στο γραφείο της. «Αρχικά ήταν συνεχόμενοι. Ακολούθησε παύση και συνεχίστηκαν για λίγο ακόμη».

Ο Αλί ελ Μοκάντ, συγγενής ενός άνδρα που σπούδαζε στο σχολείο μιλώντας στο Reuters ανέφερε ότι ο ξάδελφός του μετά την επίθεση τηλεφώνησε σε μια φίλη του. Όπως της ανέφερε «έβλεπε μόνο ανθρώπους ξαπλωμένους στο πάτωμα, τραυματίες και αίματα παντού».

Ο πρωθυπουργός Ουλφ Κρίστερσον χαρακτήρισε την επίθεση ως τη «χειρότερη στη σουηδική ιστορία» καθώς 11 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους μεταξύ των οποίων και ο φερόμενος δράστης.

Σύμφωνα με την αστυνομία ο αριθμός των τραυματιών παραμένει ασαφής ενώ ακόμα δεν είναι γνωστό το κίνητρο της επίθεσης. Ωστόσο οι αρχές εκτιμούν ότι η επίθεση δεν ήταν ιδεολογική.

Η εγκατάσταση που στεγάζεται το σχολείο βρίσκεται σε μια πανεπιστημιούπολη όπου βρίσκονται άλλα εκπαιδευτήρια. Στα κέντρα αυτά φοιτούν κυρίως άτομα που δεν έχουν τελειώσει το δημοτικό ή το γυμνάσιο.

Πηγή: skai.gr

