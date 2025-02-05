Η επίθεση ενόπλου σε σχολείο χθες στο Ορεμπρό, στην κεντρική Σουηδία, στοίχισε τη ζωή σε δέκα ανθρώπους, καθώς και στον δράστη, ανακοίνωσε σήμερα η αστυνομία, η οποία απέκλεισε οποιοδήποτε ιδεολογικό κίνητρο.

Η επίθεση στο σχολείο Ρισμπέργσκα, όπου φοιτούν ενήλικοι μαθητές (και μετανάστες) που προετοιμάζονται για τις απολυτήριες εξετάσεις του λυκείου, ήταν η πιο πολύνεκρη επίθεση με όπλο στην ιστορία της χώρας.

Ο δράστης πιθανότατα αυτοκτόνησε, ανακοίνωσε η σουηδική αστυνομία.

«Πολλά στοιχεία συγκλίνουν προς την κατεύθυνση της αυτοκτονίας», δήλωσε ο Ρομπέρτο Έιντ Φόρεστ, διοικητής της τοπικής αστυνομίας, διευκρινίζοντας ότι «ο ύποπτος βρέθηκε νεκρός» από τους αστυνομικούς που ερευνούσαν τον χώρο.

Η αστυνομία πρόσθεσε πως το κίνητρο του εγκλήματος είναι μέχρι στιγμής άγνωστο και πως ο δράστης, ο οποίος έδρασε μόνος, δεν ήταν προηγουμένως γνωστός στην αστυνομία.

Με λευκό ποινικό μητρώο ο δράστης

Η αστυνομία νωρίτερα επισήμανε ότι «εσφαλμένα αφηγήματα» διαδίδονται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης σχετικά με την επίθεση ενώ νωρίτερα, και ο πρωθυπουργός Ουλφ Κρίστερσον σημείωσε ότι απομένουν ακόμη πολλά αναπάντητα ερωτήματα και κάλεσε τους πολίτες να μην κάνουν «εικασίες» για τα κίνητρα του δράστη.

«Βάσει των πληροφοριών που διαθέτουμε αυτή τη στιγμή, δεν υπάρχει κάτι που να δείχνει ότι ο δράστης έδρασε με ιδεολογικά κίνητρα», πρόσθεσε η αστυνομία σε σύντομη δήλωση που ανήρτησε στον ιστότοπό της.

Στο διαδίκτυο κυκλοφορούν τις τελευταίες ώρες βίντεο από τη στιγμή που ο δράστης, τα στοιχεία του οποίου δεν έχουν γίνει γνωστά, έχει εισβάλει στη σχολή και πυροβολεί αδιακρίτως.

🚨‼️🇸🇪: MASS SCHOOL SHOOTING OREBRO, SWEDEN:



Chilling footage of the alleged active shooter going door to door inside the facility, which was an education centre/school for adults and immigrant students. pic.twitter.com/XSzxAhRWm1 — LeanneSpurs 🇬🇧 (@LeanneSpurs) February 4, 2025

#Sweden 🇸🇪: 35-year-old gunmam carried out a school shooting at #Risbergska Campus in #Örebro (#Orebro). At least 10 people killed and 5 more wounded.



Although not very clear —the perpetrator seems to be well-equipped; including possible 5.56 AR / 7.62 AK rifle. pic.twitter.com/5pE3aueHh4 — War Noir (@war_noir) February 4, 2025

Ο Ρομπέρτο Άιντ Φόρεστ, αρχηγός της αστυνομίας του Ορεμπρό, δήλωσε ότι ο δράστης «δεν είχε καμία σχέση με συμμορίες», πρόσθεσε, εκτιμώντας ότι δεν θα γίνουν άλλες επιθέσεις.

Σύμφωνα με το τηλεοπτικό κανάλι TV4, ο φερόμενος ως δράστης ήταν 35 ετών.

Αργά χθες το απόγευμα η αστυνομία ερεύνησε το σπίτι του στο Ορεμπρό. Είχε άδεια οπλοφορίας και το ποινικό μητρώο του ήταν λευκό.

Πηγή: skai.gr

