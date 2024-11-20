Φινλανδία προς ΝΑΤΟ και ΕΕ: Προστατέψτε τις κρίσιμες υποδομές

«Προστατέψτε τα κρίσιμα δίκτυα». Ο Φινλανδός υπουργός Άμυνας Άντι Χακάνεν προειδοποίησε την Τρίτη ότι το ΝΑΤΟ και η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να ανεβάσουν κατά πολύ τον «πήχη» της ασφάλειας για να προστατευθούν από υβριδικές απειλές και να υπερασπιστούν τα υποθαλάσσια καλώδια από επιθέσεις.



«Το ΝΑΤΟ και [η] ΕΕ πρέπει να κάνουν πολύ περισσότερα για να προστατεύσουν αυτή τη ζωτικής σημασίας υποδομή», υπογράμμισε ο Χακάνεν στο Politico μετά το Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων της ΕΕ (σύνθεση υπουργών Άμυνας) στις Βρυξέλλες, προσθέτοντας ότι το θέμα συζητήθηκε κατά τη διάρκεια της συνάντησης.



Όπως σχολιάζει το Politico, οι δηλώσεις του Χακάνεν ακολουθούν την ανακοίνωση της φινλανδικής εταιρείας δικτύου Cinia τη Δευτέρα ότι διερευνά τη ζημιά σε ένα υποθαλάσσιο καλώδιο οπτικής ίνας, μήκους 1.172 χιλιομέτρων, που συνδέει μια περιοχή κοντά στο Ελσίνκι με το Ροστόκ. Το περιστατικό πυροδότησε πολιτική ανησυχία τόσο στο Βερολίνο όσο και στο Ελσίνκι.



Ο υπουργός Άμυνας της Γερμανίας Μπόρις Πιστόριους την Τρίτη χαρακτήρισε τη ζημιά ως «δολιοφθορά».



«Γνωρίζουμε ότι η Ρωσία έχει [την] ικανότητα και την προθυμία να κάνει δολιοφθορές στην Ευρώπη», παρατήρησε από πλευράς του ο Χακάνεν.



«Και φυσικά, διερευνούμε [αυτού του είδους] τις ζημιές και έχοντας επίσης κάποια εικόνα, ότι υπάρχει [υπάρχει εκεί] δολιοφθορά. Γιατί είναι πραγματικά απίθανο να είναι κάποιο ατύχημα».

Οι υπουργοί Εξωτερικών της Γερμανίας, της Γαλλίας, της Πολωνίας, της Ιταλίας, της Ισπανίας και του Ηνωμένου Βασιλείου προειδοποίησαν σε κοινή διακήρυξη την Τρίτη για τις «κλιμακούμενες υβριδικές δραστηριότητες της Μόσχας» εναντίον των χωρών του ΝΑΤΟ και της ΕΕ, χαρακτηρίζοντάς τις πρωτοφανείς σε κλίμακα και δυνητικό αντίκτυπο.

«Ύποπτο» ένα κινεζικό πλοίο

Ωστόσο, το σουηδικό πρακτορείο SVT το βράδυ της Τρίτης ανέφερε την ύπαρξη δορυφορικών εικόνων που έδειχναν ότι ένα κινεζικό πλοίο βρισκόταν στην περιοχή όταν τα καλώδια υπέστησαν ζημιές.Σύμφωνα με το SVT, σκάφη του ναυτικού της Δανίας εντόπισαν το κινεζικό σκάφος στη Βαλτική Θάλασσα.



Αυτή είναι η δεύτερη φορά μέσα σε ένα χρόνο που η υποδομή της Βαλτικής Θάλασσας - που περιλαμβάνει καλώδια επικοινωνιών και αγωγούς ενέργειας όπως ο Nord Stream - καταστρέφεται, εγείροντας ανησυχίες για την ασφάλεια και τα σαμποτάζ.



Ένα άλλο καλώδιο τηλεπικοινωνιών στη Βαλτική Θάλασσα μεταξύ της Λιθουανίας και του νησιού Γκότλαντ της Σουηδίας υπέστη ζημιά το πρωί της Κυριακής, ανακοίνωσε τη Δευτέρα η εταιρεία τηλεπικοινωνιών Telia Lietuva, θυγατρική της σουηδικής Telia.



Τον Οκτώβριο του περασμένου έτους, ο αγωγός αερίου Balticconnector και ένα καλώδιο τηλεπικοινωνιών που συνδέει τη Φινλανδία και την Εσθονία υπέστησαν ζημιές. Ένα καλώδιο τηλεπικοινωνιών που συνδέει την Εσθονία με τη Σουηδία υπέστη επίσης ζημιά το ίδιο βράδυ, μαζί με ένα από τα καλώδια τηλεπικοινωνιών της Ρωσίας στον Κόλπο της Φινλανδίας. Έκτοτε, οι έρευνες επικεντρώθηκαν σε ένα κινεζικό σκάφος, το Newnew Polar Bear, το οποίο βρισκόταν στην περιοχή κατά τη διάρκεια ενός από τα περιστατικά.



Ο Χακάνεν χαρακτήρισε τέτοιες επιθέσεις σε υποδομές ζωτικής σημασίας στα διεθνή ύδατα ως «κάτι καινούργιο», και παραδέχθηκε ότι είναι δύσκολο να αποφευχθούν.



«Αυτά τα υποθαλάσσια καλώδια είναι πιθανότατα τα πιο δύσκολα μέρη των κοινωνιών μας για να προστατευθούν όταν βρίσκονται κάτω από διεθνή ύδατα, στον βυθό της θάλασσας. Γι' αυτό είναι τόσο δύσκολο για τις δυτικές χώρες», σημείωσε.

