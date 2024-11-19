Βηρυτός: Τρεις Λιβανέζοι στρατιώτες νεκροί από ισραηλινό χτύπημα

Τρεις στρατιώτες του λιβανέζικου στρατού έχασαν τη ζωή τους και άλλοι οκτώ τραυματίστηκαν από χτύπημα της ισραηλινής αεροπορίας την Τρίτη.

Στην ανακοίνωσή του, ο λιβανέζικος στρατός χαρακτηρίζει «εχθρικές» τις ισραηλινές δυνάμεις, τονίζοντας ότι το αεροπορικό πλήγμα ήταν στοχευμένο σε θέση του λιβανέζικου στρατού, στην πόλη Σαραφάντ.

Οι IDF δεν θέλησαν να σχολιάσουν την ανακοίνωση του Λιβάνου, ενώ συνεχίζεται η στρατιωτική επιχείρηση σε πολλά σημεία, με στόχο την εξολόθρευση της Χεζμπολάχ.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.