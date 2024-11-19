«Υβριδικό πόλεμο» βλέπουν Γερμανία και Φινλανδία για τις ζημιές στο υποθαλάσσιο τηλεπικοινωνιακό καλώδιο

Η Γερμανία και η Φινλανδία δηλώνουν «βαθιά ανήσυχες» μετά τη ζημιά που εντοπίστηκε σε υποθαλάσσιο καλώδιο τηλεπικοινωνιών, σύμφωνα με το πρακτορείο BBC.

Η ζημιά του τηλεπικοινωνιακού καλωδίου μήκους 1.170 χιλιομέτρων - η οποία ερευνάται - έρχεται σε μια περίοδο αυξημένης έντασης με τη Ρωσία.

Οι υπουργοί Εξωτερικών των δύο χωρών ανέφεραν σε κοινή δήλωσή τους: «Η ευρωπαϊκή μας ασφάλεια δεν απειλείται μόνο από τον επιθετικό πόλεμο της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας, αλλά και από τον υβριδικό πόλεμο κακόβουλων φορέων».

Οι ζημιές σε αγωγούς στη Βαλτική Θάλασσα έχουν αυξήσει τους φόβους για σαμποτάζ τα τελευταία χρόνια, τονίζει το BBC.

Ξεχωριστά, μια σύνδεση μήκους 218 χιλιομέτρων μεταξύ της Λιθουανίας και του νησιού Γκότλαντ της Σουηδίας βγήκε επίσης εκτός λειτουργίας το πρωί της Κυριακής, ανέφερε μια σουηδική εταιρεία τηλεπικοινωνιών.

Τον Οκτώβριο του 2023 ένας αγωγός φυσικού αερίου μεταξύ Φινλανδίας και Εσθονίας υπέστη σοβαρές ζημιές. Φινλανδοί αξιωματούχοι δήλωσαν αργότερα ότι το περιστατικό προκλήθηκε από ένα κινεζικό πλοίο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων που έσερνε την άγκυρά του.

Στο μεταξύ, οι γερμανικές εισαγγελικές αρχές εξακολουθούν να ερευνούν την έκρηξη στους αγωγούς φυσικού αερίου Nord Stream που συνέδεαν τη Ρωσίας με τη Γερμανία το 2022.

Υπήρξαν θεωρίες συνωμοσίας γύρω από αυτό το περιστατικό, με ανεπιβεβαίωτες φήμες ότι πίσω από αυτήν βρισκόταν είτε η ουκρανική, είτε η ρωσική, είτε η αμερικανική κυβέρνηση.

Το τελευταίο περιστατικό αφορά ένα καλώδιο γνωστό ως C-Lion1 που συνδέει τη φινλανδική πρωτεύουσα Ελσίνκι και τη γερμανική πόλη Ροστόκ, το οποίο σταμάτησε να λειτουργεί τα ξημερώματα της Δευτέρας.

Ο φινλανδικός φορέας εκμετάλλευσης δικτύου Cinia ανέφερε ότι όλα τα καλώδια έχουν κοπεί.

«Αυτού του είδους τα προβλήματα δεν συμβαίνουν σε αυτά τα νερά χωρίς εξωτερική επίδραση», δήλωσε εκπρόσωπος της Cinia στα τοπικά μέσα ενημέρωσης.

Ο Samuli Bergstrom, εμπειρογνώμονας της φινλανδικής κυβέρνησης σε θέματα ασφάλειας στον κυβερνοχώρο, δήλωσε ότι η βλάβη δεν επηρέασε την κυκλοφορία του διαδικτύου μεταξύ των δύο χωρών, καθώς υπάρχουν διαθέσιμες άλλες καλωδιακές συνδέσεις.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.