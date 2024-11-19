ΗΠΑ: Ο Τραμπ επέλεξε τον Χάουαρντ Λούτνικ για υπουργό Εμπορίου

Την απόφασή του να διορίσει υπουργό Εμπορίου τον Χάουαρντ Λούτνικ ανακοίνωσε ο εκλεγμένος πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ.

Ο Ρεπουμπλικανός πολιτικός ανέφερε σε δήλωσή του: «Ο Λούτνικ θα ηγηθεί της ατζέντας μας για τους δασμούς και το εμπόριο, με πρόσθετη άμεση ευθύνη για το Γραφείο του Εμπορικού Αντιπροσώπου των Ηνωμένων Πολιτειών».

Ο Λούτνικ ήταν βασικός υποψήφιος, μαζί με τον Scott Bessent για το υπουργείο Εμπορίου της νέας κυβέρνησης στις ΗΠΑ.



Πηγή: skai.gr

