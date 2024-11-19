Κομισιόν: Τελεσίγραφο σε 5 χώρες για την οδηγία που αφορά στην ασφάλιση οχημάτων

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έδωσε την περασμένη Πέμπτη στην Πορτογαλία και άλλες πέντε χώρες προθεσμία δύο μηνών για να ενσωματώσουν πλήρως την ευρωπαϊκή οδηγία για την ασφάλιση αυτοκινήτων στο εθνικό τους δίκαιο, απειλώντας ότι θα προσφύγει στη δικαιοσύνη.

Στο πακέτο παραβάσεων του Νοεμβρίου, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανέφερε ότι αποφάσισε να αποστείλει αιτιολογημένες γνώμες στην Πορτογαλία, καθώς και στη Βουλγαρία, την Ισπανία, τη Λετονία, τη Μάλτα και τη Ρουμανία, επειδή τα εν λόγω κράτη μέλη «δεν είχαν κοινοποιήσει στην Επιτροπή την πλήρη μεταφορά στο εθνικό δίκαιο της τροποποιημένης οδηγίας για την ασφάλιση οχημάτων».

Η προθεσμία για τη μεταφορά από την ΕΕ στο εθνικό δίκαιο ήταν η 23η Δεκεμβρίου 2023. Στις 25 Ιανουαρίου του τρέχοντος έτους, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή απέστειλε προειδοποιητική επιστολή στα εν λόγω κράτη μέλη, αλλά δεν έλαβε ικανοποιητική απάντηση.

Καθώς η νέα αυτή προθεσμία δεν τηρήθηκε, η Κομισιόν επέμεινε εκ νέου την Πέμπτη ότι η Βουλγαρία, η Ισπανία, η Λετονία, η Μάλτα, η Πορτογαλία και η Ρουμανία έχουν τώρα δύο μήνες για να απαντήσουν και να λάβουν τα απαραίτητα μέτρα.

«Διαφορετικά, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να παραπέμψει τις υποθέσεις στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης», ανέφεραν οι Βρυξέλλες.

Η οδηγία για την ασφάλιση οχημάτων αποσκοπεί στην ενίσχυση της προστασίας των θυμάτων τροχαίων ατυχημάτων σε ολόκληρη την ΕΕ. Η τροποποίηση αυτή αποσαφηνίζει το πεδίο εφαρμογής της προστασίας αυτής, διευκολύνει την παρακολούθηση της υποχρεωτικής ασφάλισης οχημάτων και δημιουργεί μηχανισμό αποζημίωσης των θυμάτων σε περίπτωση αφερεγγυότητας του υπεύθυνου ασφαλιστή.

Διευκολύνει επίσης τους ασφαλισμένους να αλλάζουν ασφαλιστικές εταιρείες, εξασφαλίζοντας ίση και αμερόληπτη μεταχείριση των απαιτήσεων.

