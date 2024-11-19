Η σουηδική αστυνομία ξεκινά έρευνα για ζημιές στα καλώδια της Βαλτικής Θάλασσας

Η σουηδική αστυνομία ξεκίνησε έρευνα δολιοφθοράς για ζημιές σε δύο καλώδια τηλεπικοινωνιών στη Βαλτική Θάλασσα, ανέφερε σε ανακοίνωσή της την Τρίτη.

Υπενθυμίζεται ότι ένα υποθαλάσσιο καλώδιο τηλεπικοινωνιών που συνδέει τη Φινλανδία με τη Γερμανία κόπηκε, χωρίς να έχει διευκρινιστεί προς το παρόν το πώς, ανακοίνωσε η φινλανδική τεχνολογική εταιρεία Cinia.

Ανοιχτό το ενδεχόμενο για σαμποτάζ στο υποθαλάσσιο καλώδιο τηλεπικοινωνιών που συνδέει Γερμανία και Φινλανδία αφήνουν Βερολίνο και Ελσίνκι.

Η Γερμανία και η Φινλανδία δηλώνουν «βαθιά ανήσυχες» μετά τη ζημιά που εντοπίστηκε σε υποθαλάσσιο καλώδιο τηλεπικοινωνιών, σύμφωνα με το πρακτορείο BBC.

Η Σουηδία άρχισε από χθες την αποστολή πέντε εκατομμυρίων φυλλαδίων στους κατοίκους της χώρας, προτρέποντάς τους να προετοιμαστούν για πιθανή σύρραξη, την ώρα που η Ουκρανία αντιμετωπίζει σοβαρές δυσκολίες απέναντι στα ρωσικά στρατεύματα

