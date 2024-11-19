Στέιτ Ντιπάρτμεντ: Ανησυχούμε απίστευτα για τον υβριδικό πόλεμο της Ρωσίας

Οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν έχουν κανένα λόγο να προσαρμόσουν την πυρηνική τους στάση, δήλωσε το Στέιτ Ντιπάρτμεντ την Τρίτη, αφότου η Μόσχα μείωσε τα κριτήρια για πυρηνική επίθεση, αλλά κάλεσε τη Ρωσία να σταματήσει την ανεύθυνη ρητορική.



Ο εκπρόσωπος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ Μάθιου Μίλερ, μιλώντας σε δημοσιογράφους σε τακτική ενημέρωση, τόνισε ότι η Ουάσινγκτον γενικά ανησυχεί «απίστευτα» για τον υβριδικό πόλεμο που διεξάγει η Ρωσία και παραμένει σε στενή επαφή με τους Ευρωπαίους εταίρους για το θέμα.

«Καλούμε τη Ρωσία να σταματήσει την πολεμική και ανεύθυνη ρητορική» σημείωσε ο Αμερικανός αξιωματούχος.

Προειδοποίηση προς ΗΠΑ το πυρηνικό δόγμα του Πούτιν

Η Ρωσία δημοσίευσε σήμερα Τρίτη το ενημερωμένο πυρηνικό δόγμα της… Ελπίζω να έχει διαβαστεί καλά» δήλωσε απειλητικά νωρίτερα την Τρίτη ο υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ.



«Είμαστε πεπεισμένοι ότι τα πυρηνικά όπλα είναι αποτρεπτικό μέσο. Η θέση της Ρωσίας είναι ότι δεν θα γίνει πυρηνικός πόλεμος» ανέφερε πάντως ο Ρώσος επικεφαλής της διπλωματίας.

Το επικαιροποιημένο δόγμα που υπέγραψε σήμερα ο Πούτιν, επίσημα γνωστό ως «οι βασικές αρχές της κρατικής πολιτικής στον τομέα της πυρηνικής αποτροπής», περιγράφει τις απειλές που θα έκαναν τη Ρωσία, τη μεγαλύτερη πυρηνική δύναμη στον κόσμο, να χρησιμοποιήσει τέτοια όπλα.

Η Ρωσία θα εξέταζε το ενδεχόμενο πυρηνικού πλήγματος εάν η ίδια ή η σύμμαχός της Λευκορωσία βρίσκονταν αντιμέτωπες με επίθεση «με τη χρήση συμβατικών όπλων που θα αποτελούσαν κρίσιμη απειλή για την κυριαρχία τους και (ή) την εδαφική τους ακεραιότητα», αναφέρει το νέο δόγμα.

Το προηγούμενο δόγμα, που διατυπώθηκε σε διάταγμα του 2020, ανέφερε ότι η Ρωσία θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει πυρηνικά όπλα σε περίπτωση πυρηνικής επίθεσης από εχθρό ή συμβατικής επίθεσης που απειλούσε την ύπαρξη του κράτους.

Το επικαιροποιημένο πυρηνικό δόγμα σημειώνει επίσης ότι κάθε συμβατική επίθεση κατά της Ρωσίας από μια μη πυρηνική δύναμη που υποστηρίζεται από μια πυρηνική δύναμη θα εκλαμβάνεται ως κοινή επίθεση. Οποιαδήποτε μαζική αεροδιαστημική επίθεση με αεροσκάφη, πυραύλους κρουζ και μη επανδρωμένα αεροσκάφη πέρα τα σύνορα της Ρωσίας θα μπορούσε επίσης να δικαιολογεί μια πυρηνική απάντηση.

«Η επίθεση κατά της Ρωσικής Ομοσπονδίας και (ή) των συμμάχων της εκ μέρους οποιουδήποτε μη πυρηνικού κράτους με τη συμμετοχή ή την υποστήριξη ενός πυρηνικού κράτους θεωρείται ως κοινή επίθεση», αναφέρει χαρακτηριστικά το επικαιροποιημένο δόγμα που υπέγραψε ο Ρώσος πρόεδρος. «Η επίθεση οποιουδήποτε κράτους από έναν στρατιωτικό συνασπισμό κατά της Ρωσικής Ομοσπονδίας και (ή) των συμμάχων της θεωρείται ως επίθεση από τον συνασπισμό στο σύνολό του».

Το Κρεμλίνο ανέφερε ότι η Ρωσία θεωρεί τα πυρηνικά όπλα ως μέσο αποτροπής και ότι ο στόχος του επικαιροποιημένου δόγματος είναι να καταστήσει απολύτως σαφές στους πιθανούς εχθρούς ότι τα αντίποινα θα είναι αναπόφευκτα σε περίπτωση που επιτεθούν στη Ρωσία.

Η Ρωσία και οι ΗΠΑ ελέγχουν μαζί το 88% των πυρηνικών κεφαλών στον κόσμο ενώ ο Πούτιν είναι ο κύριος υπεύθυνος για τη λήψη αποφάσεων σχετικά με τη χρήση του ρωσικού πυρηνικού οπλοστασίου.

Η ουκρανική επίθεση με ATACMS στο Μπριάνσκ

Νέα βίντεο που φαίνεται να δείχνουν την ουκρανική επίθεση στη ρωσική περιφέρεια του Μπριάνσκ τα ξημερώματα είδαν το φως της δημοσιότητας. Σύμφωνα με λακωνική ανακοίνωση του ρωσικού υπουργείου Άμυνας έξι πύραυλοι ATACMS έπληξαν το έδαφος της περιοχής Μπριάνσκ από τους οποίους 5 καταρρίφθηκαν από το σύστημα Pantsir και ένας άλλο υπέστη ζημιές.

It is reported that these are missiles launched on a Russian ammunitions depot in Bryansk region.



Russian authorities claim the depot was attacked by ATACMS missiles. https://t.co/4U1UgeF4kF pic.twitter.com/AgVTVT6ZTu — Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) November 19, 2024

«Απόψε στις 03:25 ο εχθρός έπληξε μια εγκατάσταση στο έδαφος της περιοχής Μπριάνσκ με έξι βαλλιστικούς πυραύλους. Σύμφωνα με επιβεβαιωμένα στοιχεία, χρησιμοποιήθηκαν επιχειρησιακοί-τακτικοί πύραυλοι ATACMS αμερικανικής κατασκευής. Πέντε πύραυλοι καταρρίφθηκαν και ένας υπέστη ζημιές», ανέφερε χαρακτηριστικά το υπουργείο Άμυνας.

«Τα θραύσματα του πυραύλου έπεσαν στο έδαφος μιας στρατιωτικής εγκατάστασης στην περιοχή Μπριάνσκ, προκαλώντας πυρκαγιά, η οποία κατασβέστηκε αμέσως. Δεν υπήρξαν θύματα ή ζημιές», προσθέτει το υπουργείο.

Σημειώνεται ότι το Καράτσεφ δεν απέχει πολύ από το Μπριάνσκ ενώ απέχει περίπου 130 χιλιόμετρα από τα ουκρανικά σύνορα.

Ο Ρώσος ΥΠΕΞ δήλωσε ότι οι επιθέσεις της Ουκρανίας με αμερικανικούς πυραύλους ATACMS σε συνοριακές ρωσικές περιοχές είναι ένα σήμα ότι «το Κίεβο επιζητεί κλιμάκωση». «Ο πρόεδρος Πούτιν έχει προειδοποιήσει» είπε.

Νωρίτερα, το ουκρανικό RBC Ukraine, επικαλούμενο αξιωματούχο του εθνικού στρατού, μετέδωσε ότι οι ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις πραγματοποίησαν το πρώτο τους χτύπημα σε περιοχή εντός του ρωσικού εδάφους με αμερικανικούς πυραύλους ATACMS. Σύμφωνα με την πηγή του ουκρανικού πρακτορείου, το χτύπημα έπληξε μια στρατιωτική εγκατάσταση κοντά στην πόλη Καράτσεφ στην περιοχή Μπριάνσκ της Ρωσίας. «Πράγματι, για πρώτη φορά χρησιμοποιήθηκε το σύστημα ATACMS για να πλήξει το έδαφος της Ρωσικής Ομοσπονδίας. Το χτύπημα πραγματοποιήθηκε σε ένα στόχο στην περιοχή Μπριάνσκ, ο οποίος χτυπήθηκε με επιτυχία», σημείωσε η πηγή.

Πηγή: skai.gr

