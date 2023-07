Financial Times: Η Ευρώπη ζεματάει και παλεύει να προσαρμοστεί σε θερμοκρασίες ρεκόρ Κόσμος 11:05, 24.07.2023 linkedin

mail Close Share facebook

twitter

7

bookmark

Your browser does not support the audio element.

Η ευρωπαϊκή υπηρεσία πρόγνωσης καιρού προειδοποιεί ότι η ήπειρος θα πρέπει να προετοιμαστεί για πιο έντονους και μεγαλύτερης διάρκειας καύσωνες