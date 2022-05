Με ακύρωση των συμβολαίων ξενοδοχειακών μονάδων και άλλων παρόχων υπηρεσιών στο Κατάρ απείλησε ξη Διεθνής Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία (FIFA) εάν κάνουν διακρίσεις σε βάρος των ομοφυλόφιλων στο φετινό Παγκόσμιο Κύπελλο. Το τελεσίγραφο της FIFA έρχεται στον απόηχο έρευνας σκανδιναβικών ΜΜΕ η οποία αποκάλυψε ότι δεν γίνονταν δεκτά ομόφυλα ζευγάρια.



Σύμφωνα με την έρευνα ΜΜΕ της Σουηδίας, της Δανίας και της Νορβηγίας (τα δίκτυα SVT, DR και NRK αντίστοιχα) ξενοδοχεία στο Κατάρ δεν δέχονται ομοφυλόφιλους, με την υπόθεση να προκαλεί διεθνείς αντιδράσεις.



Η δημοσιογραφική έρευνα διαπίστωσε επίσης ότι τα ξενοδοχεία είχαν ζητήσει από τους πελάτες να τροποποιήσουν τη συμπεριφορά τους κατά την επίσκεψή τους, συμπεριλαμβανομένης ενός που επέμενε ότι οι θαμώνες δεν πρέπει να «ντύνονται σαν ομοφυλόφιλοι».

NRK, SVT and DR has conducted a investigation into the Qatar World Cup Hotels and if they would accept a gay married couple. Out of the 69 which are officially listed:-



3 said no

20 say yes but with 'limitations'

33 said yes without restrictions

13 no reply/quarentine hotel