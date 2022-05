«Δεν βλέπουμε θετικά την ένταξη Φινλανδίας και Σουηδίας στο ΝΑΤΟ», τόνισε σε δηλώσεις του ο Τούρκος Πρόεδρος Ρετσέπ Ταγίπ Ερντογάν. Όπως υποστήριξε, οι συγκεκριμένες χώρες θα γίνουν «παράδεισος» για τρομοκράτες- εννοώντας μέλη του PKK. Σημειώνεται ότι προκειμένου να γίνουν μέλη του ΝΑΤΟ οι δύο χώρες πρέπει να υπάρχει ομοφωνία.Με τις δηλώσεις του, ο Ερντογάν εκτιμάται ότι «κλείνει το μάτι», για μια ακόμη φορά, στον Βλαντίμιρ Πούτιν.

Erdogan says Scandinavia countries have become a safe haven for terrorism. “They are even members of the parliament in some countries,” he said.



“Sweden has become a home for PKK and other terror groups. We don’t view their NATO membership positively”pic.twitter.com/OqUMtZEPv2