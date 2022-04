Την ικανοποίησή του για την πρόταση της Ούρσουλα Φον Ντερ Λάιεν αναφορικά με την απελευθέρωση των δασμών για τις εξαγωγές των ουκρανικών προϊόντων στην Ευρωπαϊκή Ένωση, εξέφρασε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας είπε ότι είναι ευγνώμων απέναντι στην πρόεδρο της Κομισιόν, τονίζοντας χαρακτηριστικά: «Ετοιμάζεται μια σημαντική απόφαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συμφώνησε να αφαιρέσει όλους τους δασμούς και τις ποσοστώσεις στις ουκρανικές εξαγωγές για ένα χρόνο».

Και συνέχισε: «Συζήτησα τις λεπτομέρειες αυτής της πρότασης με την πρόεδρο Ούρσουλα Φον Ντερ Λάιεν σήμερα. Είμαι ευγνώμων σε αυτήν προσωπικά και σε όλους τους Ευρωπαίους φίλους μας για αυτό το βήμα».

Επίσης, συζητήθηκε το 6ο πακέτο κυρώσεων κατά της Ρωσίας, συμπεριλαμβανομένου και του εμπάργκο στο πετρέλαιο.

Talked to @vonderleyen . Thanked the European Commission for deciding to abolish tariffs, quotas on 🇺🇦 industrial goods, foods. Discussed further support, including MFA. The European Commission President spoke about 6th sanctions package, which must include oil embargo.

Η αντίδραση της Γερμανίδας πολιτικού:

Pleased to let President @ZelenskyyUa know of our proposal to suspend import duties on all Ukrainian exports to the EU.



This is another strand of EU support to Ukraine’s economy, beyond macro-financial assistance and grants.



The EU continues to stand firmly by Ukraine. pic.twitter.com/TEH7DbI4DE