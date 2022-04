Την παροχή φυσικού αερίου στην Πολωνία και στη Βουλγαρία από γειτονικές ευρωπαϊκές χώρες ανακοίνωσε η πρόεδρος της Κομισιόν Ούρσουλα Φον ντερ Λάιεν, αντιδρώντας στην απόφαση της Μόσχας να διακόψει την πώληση φυσικού αερίου σε Βαρσοβία και Σόφια.

Η περίπτωση της Βουλγαρίας αφορά και την Ελλάδα, με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη να προαναγγέλλει στην ουσία τη βοήθεια προς τη γειτονική χώρα, πριν συγκαλέσει έκτακτη σύσκεψη του στο Μαξίμου.

Η Ούρσουλα Φον ντερ Λάιεν αναφέρθηκε στην ανάγκη αλληλεγγύης μεταξύ των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο πλαίσιο της οποίας θα καλυφθούν οι ανάγκες σε φυσικό αέριο τόσο στην Πολωνία, όσο και στη Βουλγαρία.

It comes as no surprise that the Kremlin uses fossil fuels to blackmail us.



This is something the @EU_Commission has been preparing for, with Member States and international partners.



Our response will be immediate, united and coordinated.



