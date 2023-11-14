Σύμφωνα με νέα έρευνα του Ευρωβαρόμετρου που δημοσιεύτηκε σήμερα, οι ελλείψεις δεξιοτήτων αποτελούν ένα από τα σοβαρότερα προβλήματα για τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις της ΕΕ. Η πρόκληση αυτή εντείνεται με την πάροδο των ετών και πλέον αφορά όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ και όλους τους τομείς της οικονομίας.

Η έρευνα αποτελεί χρήσιμο εργαλείο για την κατανόηση του αντικτύπου των ελλείψεων δεξιοτήτων στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και θα αξιοποιηθεί για τη χάραξη των πολιτικών της Επιτροπής. Μεταξύ άλλων, θα αξιοποιηθεί στο πλαίσιο της εφαρμογής της δέσμης μέτρων αρωγής για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις που εγκρίθηκε τον Σεπτέμβριο του 2023, ενώ προβλέπει διάφορες δράσεις για τη βελτίωση των επιδόσεων των μικρομεσαίων επιχειρήσεων της ΕΕ στις δεξιότητες. Η έρευνα συμπληρώνει επίσης μια άλλη πρόσφατη μελέτη του Ευρωβαρόμετρου, η οποία, μεταξύ άλλων, εστιάζει στις δραστηριότητες κατάρτισης και απόκτησης δεξιοτήτων των επιχειρήσεων.

Η σημερινή έρευνα του Ευρωβαρόμετρου 537 «Μικρομεσαίες επιχειρήσεις και ελλείψεις δεξιοτήτων» διεξήχθη στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Έτους Δεξιοτήτων. Πραγματοποιήθηκε τον Σεπτέμβριο και τον Οκτώβριο 2023 στα 27 κράτη μέλη της ΕΕ, καθώς και στην Ισλανδία, τη Νορβηγία, την Ελβετία, το Ηνωμένο Βασίλειο, τη Βόρεια Μακεδονία, την Τουρκία, τις ΗΠΑ, τον Καναδά και την Ιαπωνία. Πάνω από 19.350 εταιρείες (μικρομεσαίες και μεγάλες εταιρείες) ερωτήθηκαν μέσω τηλεφώνου.

Μετά τη σημερινή δημοσίευση, η έρευνα θα παρουσιαστεί στην ετήσια συνέλευση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων της ΕΕ, η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 13-15 Νοεμβρίου στο Μπιλμπάο της Ισπανίας. Στην εμβληματική αυτή εκδήλωση της ΕΕ για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, συμμετέχουν εκατοντάδες υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής.

Ο κ. Τιερί Μπρετόν, Επίτροπος Εσωτερικής Αγοράς, δήλωσε σχετικά: «Οι ελλείψεις δεξιοτήτων αποτελούν ένα εντεινόμενο πρόβλημα για την ευρωπαϊκή οικονομία. Η Επιτροπή ήδη εργάζεται για την αντιμετώπιση των ελλείψεων δεξιοτήτων σε καίριους στρατηγικούς τομείς, όπως οι συσσωρευτές και άλλες τεχνολογίες μηδενικών καθαρών εκπομπών. Η έρευνα αυτή θα μας βοηθήσει να κατανοήσουμε πώς οι ελλείψεις δεξιοτήτων επηρεάζουν τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, οι οποίες αντιπροσωπεύουν το 98% της ευρωπαϊκής οικονομίας, με σκοπό τη βελτίωση της ευρύτερης ανταγωνιστικότητάς τους.»

Νικός Ανδρίτσος

