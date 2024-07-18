Eυρωπαϊκό Κοινοβούλιο: Live η συνεδρίαση και η ψηφοφορία για την εκλογή Πρόεδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν δεσμεύτηκε την Πέμπτη να μην αποδυναμώσει τις προσπάθειες της Ευρώπης για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, εάν κερδίσει μια δεύτερη πενταετή θητεία ως πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, του πιο ισχυρού οργάνου της ΕΕ. Μεταξύ άλλων, η Γερμανίδα πολιτικός τόνισε ότι είναι απαραίτητη η δημιουργία κοινής ευρωπαϊκής άμυνας, αφήνοντας αιχμές και κατά του Βίκτορ Όρμπαν.

Στις εισαγωγικές της παρατηρήσεις στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. σκιαγράφησε μια ζοφερή εικόνα της τρέχουσας κατάστασης ενός πολωμένου κόσμου.



«Βρισκόμαστε σε μια περίοδο βαθιάς ανησυχίας», είπε, απευθυνόμενη προς τους 720 βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ενόψει της σημερινής κρίσιμης ψηφοφορίας.



Σε αυτό το πλαίσιο, η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν υπογράμμισε ότι στοχεύει σε μια ισχυρότερη και πιο δημοκρατική Ευρώπη. «Είμαι πεπεισμένη ότι η Ευρώπη, μια ισχυρή Ευρώπη, μπορεί να ανταποκριθεί στην πρόκληση και γι' αυτό ζητώ την εμπιστοσύνη σας σήμερα».

«Οι επιλογές είναι οι ‘’μεντεσέδες’’ του πεπρωμένου. Ας κάνουμε την επιλογή της δύναμης, της ηγεσίας και της Ευρώπης» σημείωσε στην ομιλία της.

Δεσμεύτηκε επίσης στην πολιτική της πλατφόρμα να διορίσει έναν επίτροπο για την αλιεία και τους ωκεανούς προκειμένου να διασφαλίσει ότι «ο τομέας θα παραμείνει βιώσιμος, ανταγωνιστικός και ανθεκτικός και με ίσους όρους ανταγωνισμού για την ευρωπαϊκή αλιευτική αλυσίδα».



Ζήτησε επίσης ένα Ευρωπαϊκό Σύμφωνο για τους Ωκεανούς που θα επικεντρωθεί στην ενίσχυση της «γαλάζιας» οικονομίας και στη διασφάλιση της χρηστής διακυβέρνησης και της βιωσιμότητας των ωκεανών μας σε όλες τις διαστάσεις τους».

Ουκρανικό

«Θα πρέπει να επενδύσουμε περισσότερο στην ασφάλεια και την άμυνα. Η Ρωσία επιτίθεται ακόμα στην Ουκρανία. Θέλουν να κάνουν τον επόμενο χειμώνα ακόμα πιο δύσκολο. Βασίζεται στο ότι η ΕΕ θα ‘’μαλακώσει’’ και ορισμένοι ακολουθούν αυτό το παιχνίδι. Πριν λίγες μέρες έναν Ευρωπαίος πρωθυπουργός πήγε στην Μόσχα. Αυτή η αποστολή “ειρήνης” είναι αποστολή κατευνασμού» δήλωσε δε, αφήνοντας αιχμές για τον Ούγγρο πρωθυπουργό Βίκτορ Όρμπαν.



«Κύριες και κύριοι ευρωβουλευτές θα πρέπει να προσφέρουν στην Ουκρανία όσα χρειάζεται ώστε να αντισταθεί και να κερδίσει. Αυτό συνεπάγεται με πολλές επιλογές για το μέλλον. Για πρώτη φορά εδώ και δεκαετίες βρίσκεται σε κίνδυνο η ελευθερία μας. Είμαστε υπεύθυνοι για να κάνουμε όλα τα απαραίτητα να προστατεύσουμε τους Ευρωπαίους πολίτες. Είναι καθήκον της Ευρώπης. Πιστεύω ότι έχει έρθει η στιγμή να δημιουργήσουμε για ευρωπαϊκή αμυντική ένωση. Ξέρω ότι κάποιοι δεν ικανοποιούνται από την ιδέα, αλλά αυτό που θα πρέπει να μας κάνει να νιώθουμε άβολα είναι οι απειλές στην άμυνά μας» επισήμανε. «Το ΝΑΤΟ θα παραμείνει ο πυλώνας της συλλογικής μας άμυνας» διευκρίνισε.



«Οι αμυντικές δαπάνες μας είναι χαμηλές και ανεπαρκείς. Θα πρέπει να δημιουργήσουμε μια ενιαία αγορά άμυνας και να επενδύσουμε περισσότερα στις αμυντικές ικανότητες ηψηλου επιπέδου. Να επενδύσουμε περισσότερα και μαζί. Να δημιουργήσουμε κοινά ευρωπαϊκά έργα και επιχειρήματα όπως μια αεροπορική ασπίδα όχι για την προστασία του εναέριου χωρώ μόνο αλλά και ως σύμβολο της Ευρώπης στον τομέα της άμυνας».

Το έγγραφο φον ντερ Λάιεν

«Πρέπει να παραμείνουμε, και θα παραμείνουμε, στην πορεία προς τους στόχους που ορίζονται στην Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία», τονίζει εξάλλου σε έγγραφο 31 σελίδων που έδωσε στη δημοσιότητα, αναφερόμενη στο πακέτο κλιματικών πολιτικών που η φον ντερ Λάιεν ανέδειξε ως τη βασική αποστολή των πρώτων πέντε ετών της θητείας της.

Δεσμεύτηκε να προτείνει νέες πολιτικές για το κλίμα, συμπεριλαμβανομένου ενός νομικά δεσμευτικού στόχου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για μείωση των εκπομπών ρύπων κατά 90% έως το 2040.

Υποσχέθηκε επίσης ένα σχέδιο για να βοηθήσει τις χώρες να προσαρμοστούν στην επιδείνωση της κλιματικής αλλαγής, η οποία προκαλεί έντονη ξηρασία και θανατηφόρες πυρκαγιές σε χώρες της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένης της Ισπανίας και της Ελλάδας.



Η Φον ντερ Λάιεν έχει δεχθεί πιέσεις από ορισμένους νομοθέτες της ΕΕ να αποδυναμώσει τμήματα της ευρωπαϊκής πράσινης ατζέντας - συμπεριλαμβανομένων πιέσεων από τη δική της κεντροδεξιά ομάδα του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος (ΕΛΚ - ΕΡΡ). Ωστόσο, η έμφαση που δίνει στο ότι θα βοηθήσει τις ευρωπαϊκές βιομηχανίες «να παραμείνουν ανταγωνιστικές» μπορεί να βοηθήσει ώστε να αποτραπούν διαρροές ψήφων μεταξύ των συντηρητικών συναδέλφων της.



Η Γερμανίδα πολιτικός, μητέρα επτά παιδιών και η πρώτη γυναίκα επικεφαλής της Επιτροπής, χρειάζεται υποστήριξη από τουλάχιστον 361 νομοθέτες στο 720μελές κοινοβούλιο της ΕΕ.

Θεωρητικά, η στήριξη του EPP στο οποίο η ίδια ανήκει, καθώς επίσης και η στήριξη των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών (S&D) αλλά και αυτή των Κεντρώων και Φιλελευθέρων (Renew) αρκούν για την επίτευξη του στόχου. Ωστόσο, η ψήφος είναι μυστική και οι ευρωβουλευτές θα μπορούσαν να ξεφύγουν της κομματικής γραμμής και, συνεπώς, να μην ψηφίσουν υπέρ της.



Ιρλανδοί κεντρώοι ευρωβουλευτές έχουν εκφράσει τη διαφωνία τους με την επανεκλογή της εξαιτίας της στάσης της στον πόλεμο της Λωρίδας της Γάζας. Συνάδελφοί τους από τη Γαλλία, αν και ανήκουν στο Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα, έχουν, επίσης, δηλώσει ότι δεν θα ψηφίσουν υπέρ της.



Η Τζόρτζια Μελόνι φαίνεται πως επιθυμεί να αποφασίσει με κριτήριο τον ρόλο της Ρώμης την επόμενη ημέρα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η πρωθυπουργός της Ιταλίας, όπως αναφέρουν και τα Ιταλικά Μέσα Ενημέρωσης, θέλει να αναγνωριστεί η θέση της χώρας της στην Ευρωπαϊκή Ένωση, και ζητεί ισχυρά χαρτοφυλάκια όπως εκείνο του Επιτρόπου Οικονομίας.



Εάν η Ούρσουλα Φον Ντερ Λάιεν δεν καταφέρει να επανεκλεγεί, η Ευρωπαϊκή Ένωση θα χρειαστεί να επιστρέψει στην αφετηρία της διαδικασίας, ώστε αυτή να αρχίσει εκ νέου. Θα απαιτηθεί οι «27» να συναντηθούν και πάλι προκειμένου να καταλήξουν σε έναν νέο υποψήφιο, με κάποιον προφανή, μέχρι στιγμής, να μην υπάρχει.

