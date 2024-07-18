Ευρωβουλή: Οι «Πατριώτες» των Μπαρντελά, Όρμπαν και Λατινοπούλου καταψηφίζουν φον ντερ Λάιεν

Η νεοσυσταθείσα ακροδεξιά ευρωπαϊκή ομάδα Πατριώτες, η τρίτη μεγαλύτερη ομάδα του ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, θα καταψηφίσει την Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, ανακοίνωσε ο πρόεδρό της Ζορντάν Μπαρντέλα στους ευρωβουλευτές, κάτι που πάντως δεν αποτελεί έκπληξη, όπως σχολιάζει το Politico.

Κατά τη διάρκεια των ευρωπαϊκών εκλογών, οι ψηφοφόροι είπαν ότι αρνούνται την «τιμωρητική οικολογία», τη «μαζική μετανάστευση» και τον «πληθωρισμό των κανόνων», είπε ο Γάλλος ακροδεξιός ηγέτης, επιτιθέμενος στην Πράσινη Συμφωνία και το Σύμφωνο για τη Μετανάστευση και το Άσυλο, αμφότερα «δημιουργήματα» της φον ντερ Λάιεν.

«Το μέλλον μας εξαρτάται από την κυριαρχία, και την αναζήτηση στρατηγικής αυτονομίας για την Ευρώπη και τα έθνη μας», πρόσθεσε ο Μπαρντέλα, καλώντας όλους τους ευρωβουλευτές να διασφαλίσουν ότι η φον ντερ Λάιεν έχει μόνο μια θητεία.

«Οι Πατριώτες για την Ευρώπη» ιδρύθηκαν στα τέλη Ιουνίου και περιλαμβάνουν επίσης ευρωβουλευτές από το κόμμα του Ούγγρου πρωθυπουργού Βίκτορ Όρμπαν, Fidesz.

Εκτός από την Εθνική Συσπείρωση και το Fidesz, τα άλλα μέλη της ομάδας είναι:

- Λέγκα (Ιταλία): 8 ευρωβουλευτές

- ANO (Τσεχία): 7 ευρωβουλευτές

- Oath and Motorists (Τσεχία): 2 ευρωβουλευτές

- FPÖ (Αυστρία): 6 ευρωβουλευτές

- PVV (Ολλανδία): 6 ευρωβουλευτές

- VOX (Ισπανία): 6 ευρωβουλευτές

- Vlaams Belang (Φλάνδρα, Βέλγιο): 3 ευρωβουλευτές

- CHEGA (Πορτογαλία): 2 ευρωβουλευτές

- Λαϊκό Κόμμα της Δανίας (Δανία): 1 ευρωβουλευτής

- Φωνή Λογικής (Ελλάδα): 1 ευρωβουλευτής (Λατινοπούλου)

- Πρώτη Λετονία (Λετονία): 1 ευρωβουλευτής

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.