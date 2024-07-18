Τουλάχιστον επτά άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους τη νύκτα της Τετάρτης προς Πέμπτη στη Νίκαια της Γαλλίας όταν ξέσπασε πυρκαγιά σε κτίριο κατοικιών, ανακοίνωσε η πυροσβεστική της πόλης.
🚨#BREAKING: At least seven people have been killed and four others were injured during an apartment building fire in the Les Moulins neighborhood of Nice, France on early Thursday morning, an official said.pic.twitter.com/UymHlW4Yfk— R A W S G L 🌎 B A L (@RawsGlobal) July 18, 2024
Τα αίτια της πυρκαγιάς, που ξέσπασε στον έβδομο όροφο κτιρίου κατοικιών στη συνοικία Μουλς, δεν έχουν γίνει ακόμη γνωστά. Παρά τη μεγάλη κινητοποίηση της πυροσβεστικής, "δυστυχώς επτά άνθρωποι πέθαναν", διευκρίνισαν οι αρχές.
Εξάλλου ένας άνθρωπος διακομίστηκε σε σοβαρή κατάσταση στο νοσοκομείο όπως και δύο άλλοι, η κατάσταση της υγείας των οποίων δεν εμπνέει ανησυχία.
Μόλις έφτασαν στο σημείο, τα σωστικά συνεργεία ήρθαν αντιμέτωπα με "μια μεγάλη πυρκαγιά σε διαμέρισμα" στον έβδομο όροφο του κτιρίου και διέσωσαν συνολικά 36 ενοίκους.
