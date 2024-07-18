«Είναι σημαντικό σε δύσκολους καιρούς να υπάρχει σταθερότητα» δήλωσε την Πέμπτη ο Κυριάκος Μητσοτάκης, στηρίζοντας εκ νέου την υποψηφιότητά της Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν για την προεδρία της Κομισιόν.

«Συναντιόμαστε εδώ σήμερα και ταυτόχρονα μια πολύ σημαντική ψηφοφορία γίνεται στο Στρασβούργο. Ελπίζω ότι η κ. Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν θα επανεκλεγεί ως πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Είναι πολύ σημαντικό σε αυτούς τους δύσκολους καιρούς να υπάρχει συνέχεια, σταθερότητα και εμπειρία» ανέφερε χαρακτηριστικά.

«Η ατζέντα που έχει θέσει σε σχέση με τις προτεραιότητες της ΕΕ, τα θέματα της ανταγωνιστικότητας, την κοινή ευρωπαϊκή άμυνα, την προστασία του ευρωπαϊκού τρόπου ζωής, τα ζητήματα μετανάστευσης, αποτελούν σημαντικά ζητήματα και θα συζητηθούν και στη σύνοδο της ευρωπαϊκής πολιτικής κοινότητας, είναι θέματα που απασχολούν όλες τις ευρωπαϊκές χώρες» τόνισε ο πρωθυπουργός.

Υπογράμμισε ότι σε δύο ημέρες από σήμερα την 20η Ιουλίου θα έχουμε την 50η επέτειο από την τουρκική εισβολή στην Κύπρο που είχε ως αποτέλεσμα την κατοχή ενός κομματιού του νησιού. «Είναι η τελευταία κατεχόμενη και διαιρεμένη ευρωπαϊκή περιοχή, και ελπίζω ότι τελικά το ζήτημα θα επιλυθεί και οι συζητήσεις μεταξύ των δύο κοινοτήτων θα συνεχιστούν υπό την αιγίδα του ΟΗΕ πάντοτε στο πνεύμα των ψηφισμάτων του συμβουλίου ασφαλείας που ορίζουν μια πιθανή λύση» σημείωσε.



Ο πρωθυπουργός βρίσκεται στην Οξφόρδη όπου θα συμμετάσχει στην τέταρτη Σύνοδο της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Κοινότητας.

Στις εισαγωγικές της παρατηρήσεις στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. η Γερμανίδα πολιτικός σκιαγράφησε μια ζοφερή εικόνα της τρέχουσας κατάστασης ενός πολωμένου κόσμου.



«Βρισκόμαστε σε μια περίοδο βαθιάς ανησυχίας», είπε, απευθυνόμενη προς τους 720 βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ενόψει της σημερινής κρίσιμης ψηφοφορίας.



Σε αυτό το πλαίσιο, η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν υπογράμμισε ότι στοχεύει σε μια ισχυρότερη και πιο δημοκρατική Ευρώπη. «Είμαι πεπεισμένη ότι η Ευρώπη, μια ισχυρή Ευρώπη, μπορεί να ανταποκριθεί στην πρόκληση και γι' αυτό ζητώ την εμπιστοσύνη σας σήμερα».

Πηγή: skai.gr

