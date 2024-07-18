Τα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου αποφασίζουν σήμερα Πέμπτη για την επανεκλογή της Ούρσουλα Φον Ντερ Λάιεν στο τιμόνι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Παρά όμως τις προσπάθειες της ίδιας, για να καταφέρει να επιτύχει τον σκοπό της, το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας θεωρείται αβέβαιο.



Στα τέλη Ιουνίου, οι ηγέτες των «27» κατέληξαν σε συμφωνία επιλέγοντας να ανανεώσουν τη θητεία της κ. Φον Ντερ Λάιεν για δεύτερη φορά. Η πρωθυπουργός της Ιταλίας, Τζόρτζια Μελόνι επέλεξε, όμως, να απέχει από την ψηφοφορία. Χαρακτηρίζοντας «σουρεαλιστικό» το γεγονός, πως κανείς δεν έλαβε υπόψη του τις απόψεις που οι Ευρωπαίοι εξέφρασαν ψηφίζοντας στις αρχές Ιουνίου, η Ιταλίδα πρωθυπουργός καταδίκασε τη συμφωνία μεταξύ των κυρίαρχων ευρωπαϊκών κομμάτων για τη «μοιρασιά» των κορυφαίων θέσεων εργασίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Πηγή: skai.gr

Η Ούρσουλα Φον Ντερ Λάιεν χρειάζεται 361 ψήφους για να επανεκλεγεί πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.Θεωρητικά, η στήριξη του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος (ΕΡΡ), στο οποίο η ίδια ανήκει, καθώς επίσης και η στήριξη των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών (S&D) αλλά και αυτή των Κεντρώων και Φιλελευθέρων (Renew) αρκούν για την επίτευξη του στόχου. Ωστόσο, η ψήφος είναι μυστική και οι ευρωβουλευτές θα μπορούσαν να… ξεφύγουν της κομματικής γραμμής και, συνεπώς, να μην ψηφίσουν υπέρ της.έχουν εκφράσει τη διαφωνία τους με την επανεκλογή της εξαιτίας της στάσης της στον πόλεμο της Λωρίδας της Γάζας. Συνάδελφοί τους από τη Γαλλία, αν και ανήκουν στο Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα, έχουν, επίσης, δηλώσει ότι δεν θα ψηφίσουν υπέρ της.Την ίδια στιγμή, η ίδια δεν μένει με σταυρωμένα τα χέρια και προχώρησε σε συναντήσεις και επαφές και με άλλες ευρωομάδες.Οι Πράσινοι φέρεται να εμφανίζονται ανοιχτοί, αλλά ορισμένοι από τους ευρωβουλευτές τους θα ήθελαν να ακούσουν και την ομιλία της προτού καταλήξουν στην τελική τους απόφαση, ενώ οι Αριστεροί φαίνεται πως θα της κλείσουν την πόρτα κατάμουτρα εξαιτίας της θέσης της υπέρ της αύξησης των αμυντικών δαπανών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.και οι «Πατριώτες για την Ευρώπη», η νέα ακροδεξιά πολιτική ομάδα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και τρίτη σε δύναμη σε αυτό.Με ενδιαφέρον αναμένεται η στάση της κ. Μελόνι και πώς θα φροντίσει να επηρεάσει έστω τους 24 ευρωβουλευτές του κόμματός της «Αδέλφια της Ιταλίας» που ανήκουν στην ομάδα των Ευρωπαίων Συντηρητικών και Μεταρρυθμιστών (ECR) της οποίας, επίσης, ηγείται. Τζόρτζια Μελόνι φαίνεται πως επιθυμεί να αποφασίσει με κριτήριο τον ρόλο της Ρώμης την επόμενη ημέρα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η πρωθυπουργός της Ιταλίας, όπως αναφέρουν και τα Ιταλικά Μέσα Ενημέρωσης, θέλει να αναγνωριστεί η θέση της χώρας της στην Ευρωπαϊκή Ένωση, και ζητεί ισχυρά χαρτοφυλάκια όπως εκείνο του Επιτρόπου Οικονομίας.Εάν η Ούρσουλα Φον Ντερ Λάιενη Ευρωπαϊκή Ένωση θα χρειαστεί να επιστρέψει στην αφετηρία της διαδικασίας, ώστε αυτή να αρχίσει εκ νέου. Θα απαιτηθεί οι «27» να συναντηθούν και πάλι προκειμένου να καταλήξουν σε έναν νέο υποψήφιο, με κάποιον προφανή, μέχρι στιγμής,

