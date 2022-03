Tην απαγόρευση εισόδου στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σε διπλωματικό και κυβερνητικό προσωπικό της Ρωσίας και της Λευκορωσίας ανακοίνωσε η πρόεδρος Ρομπέρτα Μέτσολα.

Ειδικότερα, σε ανάρτησή της στο Twitter αναφέρει:

«Από σήμερα, στο διπλωματικό και κυβερνητικό προσωπικό της Ρωσίας και της Λευκορωσίας απαγορεύεται η είσοδος στις εγκαταστάσεις του Eυρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Δεν υπάρχει χώρος στον Οίκο της Δημοκρατίας για όσους επιδιώκουν να καταστρέψουν τη δημοκρατική τάξη».

As of today, diplomatic & government staff of #Russia and #Belarus are banned from entering the premises of @Europarl_EN.



There is no place in the House of #Democracy for those who seek to destroy the democratic order.#StandWithUkraine️