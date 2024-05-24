Της Αθηνάς Παπακώστα

Παρελθόν αποτελεί από την ακροδεξιά ευρωομάδα «Ταυτότητα και Δημοκρατία» το ακροδεξιό κόμμα «Εναλλακτική για τη Γερμανία» (AfD).

Λίγες ώρες πριν ο επικεφαλής υποψήφιος του ευρωψηφοδελτίου του AfD, Μαξιμίλιαν Κρα, είχε υποβάλει την παραίτησή του έπειτα από τις αντιδράσεις που υπήρξαν όταν, το περασμένο Σαββατοκύριακο, δήλωσε στην ιταλική εφημερίδα La Repubblica πως «στα SS, δεν ήταν όλοι εγκληματίες».

Ακόμη και η Μαρίν Λεπέν, η επικεφαλής του γαλλικού ακροδεξιού κόμματος «Εθνική Συσπείρωση» επέλεξε να λάβει αποστάσεις τονίζοντας ότι «το κόμμα Εναλλακτική για τη Γερμανία είναι όμηρος των πιο ριζοσπαστικών του στοιχείων».

Η κοινοβουλευτική ομάδα «Ταυτότητα και Δημοκρατία» αποτελεί την πιο σκληρή ομάδα ακροδεξιών και λαϊκιστικών κομμάτων της Ευρώπης στην οποία ανήκουν η Λέγκα του Βορρά του Ιταλού Ματέο Σαλβίνι, το Κόμμα της Ελευθερίας του Ολλανδού Γκερτ Βιλντερς, το αυστριακό κόμμα της Ελευθερίας αλλά και το φλαμανδικό Vlaams Belang του Βελγίου.

Σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις η ευρωομάδα «Ταυτότητα και Δημοκρατία» θα ήταν, ουσιαστικά, ο μεγάλος νικητής στις ευρωεκλογές, οι οποίες θα διεξαχθούν 6-9 Ιουνίου αυξάνοντας τον αριθμό εδρών της από τις 59 στις 85. Ωστόσο με την αποβολή των 16 βουλευτών της «Εναλλακτικής για τη Γερμανία» τα… κέρδη του θα μειωθούν. Όπως δε σημειώνουν διεθνή Μέσα Ενημέρωσης η αποβολή του AfD δεν αποκλείεται να φέρει αναταράξεις και σε άλλους ακροδεξιούς σχηματισμούς εντός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Ωστόσο οι ακροδεξιοί του ECR, των Ευρωπαίων Συντηρητικών και Μεταρρυθμιστών, στους οποίους συμμετέχουν τα Αδέλφια της Ιταλίας της Τζόρτζια Μελόνι, το ισπανικό VOX αλλά και το φιλανδικό Finns και το ακροδεξιό σουηδικό κόμμα Σουηδοί Δημοκράτες, ίσως παραμείνει επιφυλακτικό στο ενδεχόμενο να ανοίξει τις… πύλες του για πρώην μέλη της ευρωομάδας «Ταυτότητα και Δημοκρατία».

Στη Γερμανία το AfD διεκδικεί τη δεύτερη θέση, σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις, όμως εδώ και εβδομάδες καταγράφει πτώση. Έχουν προηγηθεί, κατά τη διάρκεια του χειμώνα, μαζικές διαδηλώσεις εναντίον του, όταν έγινε γνωστό ότι ανώτατα στελέχη του συμμετείχαν σε συνεδρίαση για την απέλαση Γερμανών με μεταναστευτική καταγωγή, ενώ κατηγορείται ότι φιλοξενεί κατασκόπους και πράκτορες στους κόλπους του.

Ήδη βοηθός του, Μαξιμίλιαν Κρα, έχει συλληφθεί για κατασκοπεία υπέρ της Κίνας, ενώ και ο ίδιος ελέγχεται για τυχόν δεσμούς με Μόσχα και Πεκίνο.

Ταυτόχρονα το κόμμα «Εναλλακτική για τη Γερμανία» παραμένει υπό παρακολούθηση καθώς μία εβδομάδα πριν γερμανικό δικαστήριο έκρινε ότι το Ομοσπονδιακό Γραφείο για την Προστασία του Συντάγματος μπορεί να συνεχίσει να παρακολουθεί το AfD ως «ύποπτη» εξτρεμιστική οντότητα.

Η Eναλλακτική για τη Γερμανία έπεσε σε περισσότερες από μία από τις παγίδες της και πυροβόλησε τα πόδια της. Στο σύνολό της, όμως, η ευρωπαϊκή ακροδεξιά εξακολουθεί να ελπίζει ότι θα βγει πιο ισχυρή από ποτέ στις κάλπες της 9ης Ιουνίου με πολλούς, ωστόσο, να ελπίζουν το στραπάτσο του AfD να καταφέρει να την συμπαρασύρει, τελικά, στον βούρκο.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.