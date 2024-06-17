Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν θα ταξιδέψει στη Βόρεια Κορέα την ερχόμενη Τρίτη, όπως επιβεβαίωσε το Κρεμλίνο, μετά το κάλεσμα που του απηύθυνε ο ηγέτης της Κιμ Γιονγκ Ουν.

Την περασμένη εβδομάδα, πηγές είχαν αφήσει να εννοηθεί ότι η επίσκεψη ήταν επικείμενη, και δορυφορικές εικόνες έδειχναν τις προφανείς προετοιμασίες που βρισκόντουσαν σε εξέλιξη στη Βόρεια Κορέα πριν ακόμα έρθει η επιβεβαίωση. Το Κρεμλίνο χαρακτήρισε την εκδήλωση ως «φιλική κρατική επίσκεψη».

Το ερώτημα όμως είναι γιατί έχει τόσο σημαντική σημασία η επίσκεψη αυτή τη δεδομένη χρονική στιγμή;

Το BBC σε αναλυτικό του ρεπορτάζ απαντά στην ερώτηση αυτή λέγοντας πως πρώτον υπάρχει μια φυσική περιέργεια δεδομένου ότι θα είναι μόνο η δεύτερη φορά που ο Πούτιν θα επισκεφθεί τη Βόρεια Κορέα - η πρώτη ήταν το 2000 στην αρχή της προεδρικής του καριέρας, όταν ο πατέρας του Κιμ, Κιμ Γιονγκ-Ιλ, ήταν ακόμη ανώτατος ηγέτης.

Αλλά πέρα ​​από αυτό, αυτή είναι μια σχέση που (αν και όχι στα επίπεδα που απολάμβανε η Σοβιετική Ένωση) έχει πλέον μετατραπεί από αμοιβαία ευχαρίστηση σε αμοιβαία οφέλη, κάτι που έχει ανησυχήσει ιδιαίτερα τη Δύση.

Το Κρεμλίνο υποστήριξε ότι υπάρχουν περιθώρια για «πολύ βαθιές σχέσεις» μεταξύ της Ρωσίας και της Βόρειας Κορέας, και παρόλο που είπε ότι αυτό δεν πρέπει να αφορά κανέναν, συνέστησε σε όσους σκέφτονται να αμφισβητήσουν τις αναπτυσσόμενες σχέσεις μεταξύ των δύο χωρών να το ξανασκεφτούν.

Υπάρχουν πολλές εικασίες για το τι ακριβώς θέλουν οι δύο πλευρές η μία από την άλλη. Και φαίνεται να συνοψίζονται στην ασφάλεια των προμηθειών. Η Ρωσία πιθανότατα αναζητά πυρομαχικά, εργάτες κατασκευών, ακόμη και εθελοντές για να πολεμήσουν στην Ουκρανία στην πρώτη γραμμή, λέει ο πολιτικός επιστήμονας και σύμμαχος του Πούτιν, Σεργκέι Μάρκοφ. Σε απάντηση, η Πιονγκγιάνγκ θα μπορούσε να λάβει ρωσικά προϊόντα, καθώς και τεχνολογική βοήθεια για στρατιωτικούς στόχους, συμπεριλαμβανομένου του προγράμματος πυραύλων μεγάλου βεληνεκούς, ώστε τελικά να βρίσκεται σε απόσταση κρούσης από τις ΗΠΑ, προσθέτει ο Μάρκοφ.

Μια πρόσφατη αναφορά του Bloomberg, επικαλούμενη το υπουργείο Άμυνας της Νότιας Κορέας, ανέφερε ότι η Βόρεια Κορέα έχει στείλει σχεδόν πέντε εκατομμύρια βλήματα πυροβολικού στη Ρωσία.

Η εύρεση ενός εταίρου λοιπόν, που να μοιράζονται την έντονη και από κοινού περιφρόνηση τους για τη Δύση, και με τις δύο να αντιμετωπίζουν κυρώσεις και επομένως έναν εταίρο που να κάνει εμπόριο μαζί του, είναι ένα σημαντικό σημείο για τη Ρωσία.

Ωστόσο, μπορεί να υπάρχει ακόμα και μια πραγματική φιλία μεταξύ των δύο ηγετών, αν και επιφυλακτική και επιχειρηματική. Τον περασμένο Φεβρουάριο, ο Πούτιν δώρισε στον Κιμ μια πολυτελή ρωσική λιμουζίνα (κατά παράβαση των κυρώσεων του ΟΗΕ).

Ο Κιμ είπε σε πρόσφατο μήνυμά του προς τον Πρόεδρο Πούτιν, ο Κίμ ότι η Βόρεια Κορέα είναι «αήττητος συμπολεμιστής» με τη Ρωσία.

Είναι εμφανές λοιπόν, ότι η Βόρεια Κορέα έχει πλέον μεγαλύτερη αξία για την απομονωμένη Ρωσία - και η Βόρεια Κορέα από την πλευρά της «βλέπει» ότι η Μόσχα χρειάζεται φίλους. Επισκεπτόμενος λοιπόν, τη Βόρεια Κορέα, ο Πούτιν μπορεί απλώς να δείξει στους επικριτές του ότι μπορεί -και θα κάνει- ό,τι θέλει, σχολιάζει το BBC

Όταν ο Πρόεδρος Πούτιν επιβιβαστεί τελικά στο αεροπλάνο του για την Πιονγκγιάνγκ, γνωρίζει ότι οι εικόνες αυτές θα κάνουν τον γύρο του κόσμου και δεν αφήνουν καμία αμφιβολία ότι είναι πρόθυμος να κάνει επιχειρηματικές και πολιτικές δραστηριότητες με τους εταίρους της επιλογής του.

