Eυρωεκλογές 2024- Κύπρος: Εκλέγεται ο Youtuber, Φειδίας Παναγιώτου

Ετοιμάζει αποσκευές για Βρυξέλλες ο ανεξάρτητος υποψήφιος της Κύπρου για τις ευρωεκλογές 2024, Φειδίας Παναγιώτου, μετά τα exit polls που τον δείχνουν να τερματίζει τρίτος και να καταλαμβάνει μία από τις έξι έδρες της Κύπρου στην Ευρωβουλή.

Ο youtuber, στο πρώτο βίντεο που δημοσίευσε στα social media, σημειώνει πως η μάχη έχει κερδηθεί, ενώ κάνει τη δική του δημοσκόπηση για τον χώρο που θα διοργανώσει πάρτι για τα επινίκεια.

«Ίσως αυτή να είναι η πρώτη φορά που εκλέγεται κάποιος ανεξάρτητος χωρίς να έχει πίσω του τη παραμικρή σχέση με κάποιο κόμμα, αλλά έχοντας σαν μόνο του όπλο τα social media και τίποτα άλλο», ανέφερε εμφανώς συγκινημένος μετά τα exit polls ο ανεξάρτητος υποψήφιος ευρωβουλευτής, Φειδίας Παναγιώτου.

Όπως τόνισε στην πρώτη του αντίδραση μετά την ανακοίνωση των exit polls, σήμερα είναι ιστορική ημέρα όχι μόνο για την Κύπρο, αλλά και για τον κόσμο όλο.

Απευθυνόμενος στους εκπροσώπους των κομμάτων, οι οποίοι ήταν μαζί του στο ίδιο στούντιο, επεσήμανε πως, «το σημερινό γεγονός κυρίες και κύριοι των κομμάτων, θέλω να το πάρετε ως ένα καμπανακί που χτυπά για να εκσυγχρονιστείτε, για να θυμηθείτε πως υπηρετείτε τον λαό και όχι τα προσωπικά και κομματικά σας συμφέροντα».

