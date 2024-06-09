Στη Μάλτα το Εργατικό Κόμμα φαίνεται να κερδίζει την πρωτιά στις Ευρωεκλογές, αλλά με μια πλειοψηφία δραστικά μειωμένη σε σχέση με την προηγούμενη προσφυγή στην ευρωπαϊκή κάλπη πριν πέντε χρόνια, ενώ παράλληλα φαίνεται να χάνει και μία από τις τέσσερις έδρες που είχε στην προηγούμενη Ευρωβουλή.

Συνολικά η Μάλτα εκλέγει 6 ευρωβουλευτές.

Με τις ευρωεκλογές να γίνονται χθες Σάββατο στο νησί της Κεντρικής Μεσογείου, η καταμέτρηση βρίσκεται περίπου στη μέση και η διαφορά μεταξύ των δύο μεγαλύτερων κομμάτων, των Εργατικών και του Εθνικιστικού Κόμματος είναι κάτω από 20.000 ψήφους, με τάση όπως λένε οι αναλυτές να μειωθεί σε λιγότερο και από 15.000 ψήφους.

Το 2019, οι Εργατικοί είχαν κερδίσει τις προηγούμενες ευρωπαϊκές εκλογές με πλειοψηφία 42.600 ψήφων και τις τελευταίες εθνικές με διαφορά 39.400 ψήφων, που θεωρούνται τεράστιες για το νησί με λίγο περισσότερους από 500.000 κατοίκους.

Σε δηλώσεις στη δημόσια τηλεόραση της Μάλτας TVM, ο πρωθυπουργός Ρόμπερτ Αμπέλα χαρακτήρισε «στιβαρή» τη νίκη του κόμματός του, όμως αναγνώρισε ότι η κάλπη «έστειλε μηνύματα», τα οποία θα ληφθούν υπόψη.

Τα αποτελέσματα των εκλογών θα είναι καθοριστικά και για το ευρωπαϊκό μέλλον της Ρομπέρτα Μετσόλα, καθώς ένα ισχυρό αποτέλεσμα θα ευνοήσει μία δεύτερη θητεία της ως πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, αφού η τρέχουσα λήγει στις 17 Ιουλίου.

Πηγή: Times of Malta

