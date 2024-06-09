Σκληρό ντέρμπι για δύο δείχνουν τα πρώτα exit polls στην Κύπρο ανάμεσα στο κυβερνόν κόμμα του Δημοκρατικού Συναγερμού (ΔΗ.ΣΥ.) του Νίκου Χριστοδουλίδη και του αριστερού ΑΚΕΛ, τα οποία λαμβάνουν 23-27% και 22-26%, αντίστοιχα.

Αναλυτικά τα ποσοστά:

Cyprus, European Parliament election, 5 PM CEST Prime exit poll:



DISY-EPP: 23-27%

AKEL-LEFT: 22-26%

Fidias Panagiotou: 13-17%

DIKO-S&D: 9-13%

ELAM~ECR: 9-13%

EDEK-S&D: 3-6%

VOLT-G/EFA: 2-5%

DIPA-RE: 2-5%

KOSP-G/EFA: 1-2%

EP/KEKK-*: 1-2%

APC-LEFT: 0-1%



— Europe Elects (@EuropeElects) June 9, 2024

Πηγή: skai.gr

