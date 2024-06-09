Λογαριασμός
Σκληρό ντέρμπι δείχνουν τα πρώτα exit polls στην Κύπρο μεταξύ ΔΗΣΥ και ΑΚΕΛ

Πώς διαμορφώνονται τα ποσοστά στη Μεγαλόνησο έως αυτήν την ώρα

Κύπρος

Σκληρό ντέρμπι για δύο δείχνουν τα πρώτα exit polls στην Κύπρο ανάμεσα στο κυβερνόν κόμμα του Δημοκρατικού Συναγερμού (ΔΗ.ΣΥ.) του Νίκου Χριστοδουλίδη και του αριστερού ΑΚΕΛ, τα οποία λαμβάνουν 23-27% και 22-26%, αντίστοιχα.

Αναλυτικά τα ποσοστά:

Πηγή: skai.gr

