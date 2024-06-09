Σκληρό ντέρμπι για δύο δείχνουν τα πρώτα exit polls στην Κύπρο ανάμεσα στο κυβερνόν κόμμα του Δημοκρατικού Συναγερμού (ΔΗ.ΣΥ.) του Νίκου Χριστοδουλίδη και του αριστερού ΑΚΕΛ, τα οποία λαμβάνουν 23-27% και 22-26%, αντίστοιχα.
Αναλυτικά τα ποσοστά:
Cyprus, European Parliament election, 5 PM CEST Prime exit poll:— Europe Elects (@EuropeElects) June 9, 2024
DISY-EPP: 23-27%
AKEL-LEFT: 22-26%
Fidias Panagiotou: 13-17%
DIKO-S&D: 9-13%
ELAM~ECR: 9-13%
EDEK-S&D: 3-6%
VOLT-G/EFA: 2-5%
DIPA-RE: 2-5%
KOSP-G/EFA: 1-2%
EP/KEKK-*: 1-2%
APC-LEFT: 0-1%
Special election page:… pic.twitter.com/Cr7sOzgTjZ
