Ζήτημα νομιμοποίησης της κυβέρνησης έθεσε ο γενικός γραμματέας του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος (CDU) Κάρστεν Λίνεμαν, σχολιάζοντας την πρώτη πρόγνωση εκλογικού αποτελέσματος (exit poll), σύμφωνα με την οποία το Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα (SPD) του καγκελάριου Όλαφ Σολτς συγκεντρώνει μόλις 14%, ενώ συνολικά τα κόμματα του κυβερνητικού συνασπισμού (SPD, Πράσινοι και FDP) περιορίζονται στο 31%.
Μιλώντας στο πρώτο κανάλι της δημόσιας τηλεόρασης ARD, ο κ. Λίνεμαν τόνισε ότι ο καγκελάριος «πρέπει να θέσει ζήτημα εμπιστοσύνης στην Bundestag» και πρόσθεσε ότι απαιτείται είτε «νέο ξεκίνημα» είτε «αλλαγή πορείας».
