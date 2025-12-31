Ο ισχυρισμός της Ρωσίας ότι η Ουκρανία επιτέθηκε πρόσφατα σε σημαντικές κυβερνητικές εγκαταστάσεις στη Ρωσία είναι μια «σκόπιμη παραπλάνηση», δήλωσε την Τετάρτη η επικεφαλής της εξωτερικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Κάγια Κάλλας, σημειώνει το Reuters.

«Η Μόσχα επιδιώκει να υπονομεύσει την πραγματική πρόοδο προς την ειρήνη από την Ουκρανία και τους δυτικούς εταίρους της», έγραψε η Κάλλας στην πλατφόρμα κοινωνικών μέσων X.

«Κανείς δεν πρέπει να αποδεχτεί αβάσιμους ισχυρισμούς από τον επιτιθέμενο, ο οποίος έχει στοχεύσει αδιακρίτως τις υποδομές και τους πολίτες της Ουκρανίας από την αρχή του πολέμου», πρόσθεσε.

Πηγή: skai.gr

