Τουλάχιστον 100 νεκροί από τον τυφώνα Helen

Η αμερικανική ομοσπονδιακή κυβέρνηση θα παράσχει βοήθεια στους πληγέντες του τυφώνα Ελίν «για όσο διάστημα χρειαστεί», δήλωσε σήμερα ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν από τον Λευκό Οίκο, την ώρα που ο απολογισμός των θυμάτων ξεπερνά τους 100 νεκρούς στο νοτιοανατολικό τμήμα της χώρας.

«Θα συνεχίσουμε να παράσχουμε προμήθειες, τρόφιμα, νερό, εξοπλισμούς τηλεπικοινωνιών και διάσωσης», είπε ο Αμερικανός πρόεδρος.

«Όπως έχω ήδη πει, το επαναλαμβάνω, θα είμαστε εκεί για όσο διάστημα χρειάζεται προκειμένου να ολοκληρώσουμε τη δουλειά», συμπλήρωσε κατά τη διάρκεια ενός μηνύματος.

Ο Μπάιντεν είπε επίσης ότι μίλησε με τους κυβερνήτες της Τζόρτζιας και της Βόρειας Καρολίνας, που επλήγησαν από τον τυφώνα Ελίν, ο οποίος κατέστρεψε το δίκτυο επικοινωνιών και άφησε εκατομμύρια πολίτες χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα.

Ο επικεφαλής του αμερικανικού κράτους ανέφερε πως είπε στον κυβερνήτη της Βόρειας Καρολίνας Ρόι Κούπερ ότι θα επισκεφθεί την πολιτεία αργότερα αυτήν την εβδομάδα και ότι αναμένει να βρεθεί εκεί την Τετάρτη ή την Πέμπτη.

Πρόσθεσε πως «ενδεχομένως θα χρειαστεί να ζητήσει» το Κογκρέσο να συγκληθεί για μια ειδική συνεδρίαση, προκειμένου να εγκρίνει ένα επιπλέον πακέτο χρηματοδότησης για να βοηθήσει τους πληγέντες.

Όπως σημείωσε, υπάρχουν αναφορές για 100 νεκρούς, ενώ 600 άνθρωποι αγνοούνται μετά τον τυφώνα.

Πολλοί αγνοούμενοι

Ομάδες διάσωσης στη Βόρεια Καρολίνα δίνουν σήμερα μάχη με τον χρόνο επιχειρώντας να φθάσουν στους ανθρώπους που παραμένουν αγνοούμενοι εδώ και τρεις ημέρες, αφότου ο τυφώνας Ελίν σάρωσε τις νοτιοανατολικές ΗΠΑ.

Στην κομητεία Μπάμκομπ, που επλήγη ιδιαίτερα, τουλάχιστον 35 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, έγινε γνωστό από τον σερίφη κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου. Η κομητεία θα ξεκινήσει τη διανομή τροφίμων και νερού αργότερα σήμερα στους κατοίκους, αφότου ορισμένες προμήθειες μεταφέρθηκαν αεροπορικώς στην περιοχή, η οποία έχει αποκοπεί από τον υπόλοιπο κόσμο λόγω των πλημμυρισμένων δρόμων και της διακοπής της ηλεκτροδότησης.

«Δεν έχουμε νερό και δεν έχουμε ηλεκτρικό ρεύμα στο μεγαλύτερο μέρος της κομητείας… οι δρόμοι παραμένουν απίστευτα επικίνδυνοι», δήλωσε η επικεφαλής της κομητείας Αβρίλ Πίντερ.

Το δίκτυο κινητής τηλεφωνίας δεν λειτουργεί σε πολλές περιοχές, από το Οχάιο, τη Βόρεια και τη Νότια Καρολίνα έως τη Φλόριντα. Περίπου 2,1 εκατομμύρια σπίτια και επιχειρήσεις παραμένουν στο σκοτάδι σήμερα, σύμφωνα με τον ιστότοπο Poweroutage.us.

«Η έλλειψη επικοινωνιών είναι ανησυχητική», δήλωσε σήμερα ο κυβερνήτης της Βόρειας Καρολίνας Ρόι Κούπερ, κατά τη διάρκεια συνέντευξης στο CNN.

«Γνωρίζουμε ότι υπάρχουν αγνοούμενοι και γνωρίζουμε ότι θα υπάρξουν σημαντικές ανθρώπινες απώλειες όταν αυτό τελειώσει και οι προσευχές μας απευθύνονται σε αυτές τις οικογένειες».

Ο Κούπερ, ο οποίος δεν είχε νέα από τον γιο και την κόρη του για 72 ώρες, πρόσθεσε πως αξιωματούχοι και διασώστες πηγαίνουν από πόρτα σε πόρτα για να ελέγξουν την κατάσταση των πληγέντων σε πολλές κοινότητες.

Η Εθνοφρουρά συμμετέχει επίσης ενεργά στις επιχειρήσεις και εργαζόμενοι από τις υπηρεσίες εκτάκτων καταστάσεων από 19 πολιτείες έχουν σπεύσει για βοήθεια.

Τουλάχιστον 100 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους μετά το καταστροφικό πέρασμα του τυφώνα από τις νοτιοανατολικές ΗΠΑ, σύμφωνα με απολογισμό του Γαλλικού Πρακτορείου και του πρακτορείου ειδήσεων Ρόιτερς, βάσει των δηλώσεων των τοπικών αρχών.

Στη Βόρεια Καρολίνα, την πλέον πληγείσα πολιτεία, ο απολογισμός ανέρχεται αυτή τη στιγμή σε τουλάχιστον 39 νεκρούς. Τουλάχιστον 25 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί στη Νότια Καρολίνα, 17 στην Τζόρτζια, 14 στη Φλόριντα, 4 στο Τενεσί και ένας στη Βιρτζίνια.

Οι ζημιές υπολογίζονται μεταξύ 15 δισεκατομμυρίων δολαρίων και τουλάχιστον 100 δισεκατομμυρίων δολαρίων, βάσει των εκτιμήσεων από ασφαλιστικές εταιρείες κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

