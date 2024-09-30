Ρωσία: 72χρονος Αμερικανός ομολόγησε ότι υπηρετούσε ως μισθοφόρος στην Ουκρανία

Ο Στέφεν Τζέιμς Χάμπαρντ, ένας 72χρονος Αμερικανός πολίτης, ομολόγησε σήμερα σε δικαστήριο της Μόσχας ότι υπηρετούσε ως μισθοφόρος κατά της Ρωσίας στον πόλεμο στην Ουκρανία, μετέδωσε το κρατικό ειδησεογραφικό πρακτορείο RIA.

Η αδερφή του Χάμπαρντ και ένας ακόμη συγγενής εξέφρασαν αμέσως αμφιβολίες για την φερόμενη ομολογία του, λέγοντας στο Reuters ότι είχε φιλορωσικές απόψεις και ήταν απίθανο να πάρει όπλο στην ηλικία του.

Το RIA αναφέρει ότι ο Χάμπαρντ παραδέχθηκε κατά την ακρόαση στο δικαστήριο της Μόσχας ότι έλαβε χρήματα για να πολεμήσει για λογαριασμό της Ουκρανίας ενάντια στην Ρωσία.

«Ναι, αποδέχομαι το κατηγορητήριο» είπε, σύμφωνα με το RIA.

Ο Χάμπαρντ προφυλακίσθηκε για έξι μήνες την περασμένη εβδομάδα. Αντιμετωπίζει ποινή φυλάκισης από επτά έως 15 χρόνια σε περίπτωση που καταδικαστεί.

Το RIA, επικαλούμενο εισαγγελέα στο δικαστήριο, δήλωσε ότι ο Χάμπαρντ είχε υπογράψει σύμβαση με μια ουκρανική μονάδα στην πόλη Ιζιούμ της ανατολικής Ουκρανίας κατά την έναρξη του πολέμου τον Φεβρουάριο του 2022.

Η εισαγγελία είπε ότι του υποσχέθηκαν 1.000 δολάρια τον μήνα και του παρείχαν εκπαίδευση, όπλα και πυρομαχικά. Το RIA επικαλέστηκε τον εισαγγελέα λέγοντας ότι ο Χάμπαρντ συνελήφθη από Ρώσους στρατιώτες στις 2 Απριλίου του ίδιου έτους, λίγες εβδομάδες μετά την έναρξη του πολέμου.

Το Reuters δεν ήταν σε θέση να επιβεβαιώσει τον τρόπο με τον οποίο συνελήφθη ο Χάμπαρντ. Ο δικηγόρος του δεν ήταν άμεσα διαθέσιμος. Το ουκρανικό υπουργείο Εξωτερικών δεν ανταποκρίθηκε αμέσως σε μηνύματα μέσω των οποίων του ζητούσαν να σχολιάσει το θέμα.

Η αδελφή του Χάμπαρντ, Πατρίσια Φοξ, μίλησε τελευταία φορά μαζί του τον Σεπτέμβριο του 2021, μέσω Skype. Αμφισβήτησε την αναφερόμενη ομολογία του. «Ποτέ δεν είχε όπλο, δεν κατείχε όπλο, δεν έκανε τίποτα από αυτά... Είναι περισσότερο ειρηνιστής», δήλωσε τηλεφωνικά στο Reuters

Οι φιλορωσικές του απόψεις

Ο Χάμπαρντ είναι ένας από τους τουλάχιστον 10 Αμερικανούς που βρίσκονται στις ρωσικές φυλακές, σχεδόν δύο μήνες μετά την ανταλλαγή κρατουμένων την 1η Αυγούστου μεταξύ της Μόσχας και της Δύσης, κατά την οποία απελευθερώθηκαν τρεις Αμερικανοί και δεκάδες άλλοι.

Εκπρόσωπος της αμερικανικής πρεσβείας στη Μόσχα δήλωσε την περασμένη εβδομάδα ότι γνωρίζει για την κράτηση ενός Αμερικανού πολίτη, αλλά αρνήθηκε να προβεί σε περαιτέρω σχόλια.

Γεννημένος στη μικρή πόλη Μπιγκ Ράπιντς του Μίσιγκαν, ο Χάμπαρντ εργάστηκε για δεκαετίες ως καθηγητής αγγλικών στο εξωτερικό, μεταξύ άλλων στην Ιαπωνία και στην Κύπρο, είπε η αδελφή του.

Η Φοξ είπε ότι ο Χάμπαρντ μετακόμισε στην Ουκρανία το 2014 και έζησε εκεί για ένα διάστημα με μια Ουκρανή, επιβιώνοντας με μια μικρή σύνταξη. Όταν μίλησε τελευταία φορά μαζί του, είχε χωρίσει από τη φίλη του και ζούσε μόνος του στο Ιζιούμ, είπε.

Η Φοξ είπε ότι είχε λάβει ελάχιστες πληροφορίες για την κατάσταση του αδερφού της για μήνες έως ότου εμφανίσθηκε ένα βίντεο στο διαδίκτυο.

Το βίντεο, αναρτήθηκε στο YouTube τον Μάιο του 2022 από έναν λογαριασμό με μόλις λίγο περισσότερους από 100 ακολούθους, που έδειχνε έναν γενειόφορο άνδρα με καφέ μπουφάν να κάθεται απέναντι στην κάμερα και να απαντά σε ερωτήσεις ενός ατόμου που του έπαιρνε συνέντευξη, ο οποίος μιλούσε αγγλικά με προφορά.

Δεν είναι σαφές πότε και που τραβήχτηκε το εν λόγω βίντεο, αλλά η Φοξ ταυτοποίησε τον άνδρα ως τον αδερφό της.

Στο βίντεο, ο άνδρας λέει ότι καταλαβαίνει γιατί ο πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν στέλνει στρατεύματα στην Ουκρανία και εκφράζει την ελπίδα ότι ο πόλεμος θα τελειώσει σύντομα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.