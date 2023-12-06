Κουτσούμπας κατά κυβέρνησης: «Κυνηγάτε πάλι τη μαρίδα» – ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ «συνένοχοι στο έγκλημα»

«Καταψηφίζουμε το παρόν νομοσχέδιο. Για τα περί δήθεν φορολογικής δικαιοσύνης, όχι μόνο δεν πείθουν αλλά αποτελούν πρόκληση και εμπαιγμό για τους επαγγελματίες» τόνισε την Τετάρτη ο ΓΓ. του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας για το νέο φορολογικό νομοσχέδιο.



Έκανε λόγο για άδικο βαθιά εκμεταλλευτικό σύστημα ενάντια στους μικρούς ανέφερε στην Ολομέλεια της Βουλής.

«Δικαίως έχει συναντήσει την οργή τους και έχει προκαλέσει κινητοποιήσεις... Είναι ανέκδοτο, κυνηγάτε και πάλι την μαρίδα και όχι αυτούς που κατά τεκμήριο έχουν τα πολλά στη χώρα» ανέφερε δε ο κ. Κουτσούμπας, απευθυνόμενος στην κυβέρνηση.



«Για να δικαιολογήσετε αυτή την επίθεση θέτετε ξανά και ξανά το ερώτημα πως γίνεται να δηλώνουν τόσα λίγα; Η απάντηση υπάρχει στην δική σας πολιτική. Τι φορολογία πληρώνει το μεγάλο κεφάλαιο και τι ο ελληνικός λαός; Εισπράττετε φορολογικά έσοδα με τους πλέον άδικους φόρους».



«Αρνείστε ότι υπάρχουν επαγγελματίες στην Ελλάδα που οι επιχειρήσεις τους βγάζουν πολύ λίγα; Σκοπός σας να εισπράξετε από τους μη έχοντες για να συνεχίσετε να ταΐζετε μόνο τους έχοντες και κατέχοντες» παρατήρησε ο κ. Κουτσούμπας.



«Η φορολογική συμμόρφωση των επαγγελματιών βρίσκεται στους σχεδιασμούς σας εδώ και πάρα πολύ καιρό…» πρόσθεσε.



ΓΙΑ ΣΥΡΙΖΑ – ΠΑΣΟΚ: «Όλοι συνένοχοι στο έγκλημα»



«Ο ΣΥΡΙΖΑ λέει πως τότε (επί διακυβέρνησής του) τα ταμεία ήταν άδεια. Μα αυτό ήταν το πρόβλημα. Ανέλαβε να τα γεμίσει με το υστέρημα των πολιτών. Και μετά κοκορευόταν για τα μαξιλάρια. Τα ίδια και το ΠΑΣΟΚ, οδηγώντας χιλιάδες επιχειρήσεις στο λουκέτο, ήσασταν όλοι συνένοχοι στο έγκλημα» σημείωσε ο ΓΓ. του ΚΚΕ.



